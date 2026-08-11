Escolha surpreendente? Enrique revela seu principal favorito para conquistar a Bola de Ouro

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, soltou uma bomba de peso ao colocar o espanhol Fabián Ruiz como principal candidato a conquistar a Bola de Ouro de 2026, apoiando-se no retrospecto excepcional que o meio-campista alcançou com seu clube e a seleção de seu país ao longo de uma temporada extraordinária, marcada por conquistas dos maiores títulos.

Horas antes do início da Supercopa da Europa de 2026, Luis Enrique afirmou, durante os treinos do Paris Saint-Germain e segundo o jornal espanhol "Sport", que Fabián tem uma chance muito forte de disputar o prêmio, depois de reunir os títulos da Copa do Mundo, da Eurocopa, da Liga dos Campeões e da Liga das Nações da Europa.

O treinador espanhol foi categórico: "Fabi ganhou a Copa do Mundo, a Eurocopa há dois anos, a Liga dos Campeões duas vezes seguidas e a Liga das Nações da Europa. Bola de Ouro! Bola de Ouro com toda a certeza!".

O apoio não parou em Luis Enrique. Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, demonstrou estar convencido de que seu companheiro merece disputar o prêmio, ao dizer: "Tudo o que falta é a Bola de Ouro, é só isso", numa referência ao fato de que Ruiz já possui um currículo repleto de títulos, faltando-lhe apenas a maior conquista individual do futebol mundial.

Fabián Ruiz tem um retrospecto excepcional no período recente, depois de desempenhar papel importante nas conquistas do Paris Saint-Germain e da seleção espanhola, tendo somado com o clube francês os títulos do Campeonato Francês, da Liga dos Campeões, da Copa Intercontinental e da Supercopa da França, além da Supercopa da Europa, ao mesmo tempo em que foi um dos elementos decisivos na seleção espanhola comandada por Luis de la Fuente.

Uma temporada excepcional que coloca Fabián entre os grandes

Ruiz tem uma oportunidade histórica de inscrever seu nome na lista dos vencedores da Bola de Ouro, depois de ter se transformado nos últimos anos de um meio-campista promissor em um dos mais destacados jogadores de sua posição no cenário mundial.

A disputa pela Bola de Ouro não se limita apenas a Ruiz, já que a lista de concorrentes conta com um grande número de estrelas de primeira linha, à frente delas o francês Kylian Mbappé, o inglês Harry Kane, o espanhol Lamine Yamal, o francês Ousmane Dembélé, Michael Olise e o norueguês Erling Haaland.

Kvaratskhelia: o cavalo negro

Em contrapartida, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia se destaca como um dos principais candidatos capazes de mudar as contas da disputa, depois de ter desempenhado papel central na conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain pela segunda temporada consecutiva, apesar de não ter participado da Copa do Mundo.

Kvaratskhelia apresentou números impressionantes na competição europeia, tendo marcado 10 gols e dado 6 assistências em 16 partidas, além de sua contribuição direta em 10 gols durante as fases eliminatórias, com 6 gols e 4 assistências decisivas, conquistando o prêmio de melhor jogador da temporada na Liga dos Campeões, de acordo com os dados apresentados no relatório.

Apesar disso, a disputa pela Bola de Ouro permanece aberta a todas as possibilidades, especialmente com a constatação de que vencer a Copa do Mundo representa um fator importante, mas não garante a definição do prêmio, que deveria ir para o melhor jogador ao longo de toda a temporada, e não para o melhor apenas na Copa do Mundo.