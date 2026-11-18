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Antonio Adán não é mais jogador profissional. O espanhol de 39 anos anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira. O ex-goleiro se destacou principalmente no Real Betis, mas, antes disso, recebeu de forma surpreendente a preferência sobre o ídolo Iker Casillas no Real Madrid.

Nascido em Madri, Adán entrou ainda jovem nas categorias de base do Real Madrid, pelo qual estreou em 2010. Uma carreira como goleiro titular no Bernabéu parecia muito improvável devido à presença de Casillas, então um dos melhores goleiros do mundo.

Em dezembro de 2012, Adán recebeu inesperadamente uma chance como titular, por causa da desavença entre José Mourinho e Casillas. O português acusava Casillas de vazar a escalação para a imprensa espanhola, enquanto o goleiro aceitava em silêncio seu novo papel para não agravar a tensão no vestiário.

Adán também foi titular na partida seguinte, contra a Real Sociedad, mas recebeu um cartão vermelho e teve o azar de a janela de transferências estar aberta naquele momento. O Real Madrid contratou Diego López, do Sevilla, e deu a ele a preferência sobre Casillas e Adán pelo restante da temporada. Ao todo, Adán entrou em campo dezoito vezes pelo Real Madrid.

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Adán saiu em busca de mais minutos em campo e foi inicialmente para o Cagliari, antes de voltar à Espanha em janeiro de 2014 para jogar no Real Betis. Pelo clube, disputou 165 partidas e viveu um período de sucesso. Em 2018, transferiu-se para o Atlético de Madrid, onde passou dois anos como reserva de Jan Oblak.

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Em 2020, Adán decidiu aceitar o interesse do Sporting de Portugal, onde se tornou titular e disputou 156 partidas ao todo. Com dois títulos portugueses, entre outras conquistas, retomou a carreira em 2025, após um ano sem clube, no Esteghlal FC, do Irã. Depois de dezenove partidas pela equipe, decidiu encerrar a carreira.

"Tive a sorte de viver tudo aquilo com que sonhava quando era criança", escreveu Adán nas redes sociais. "Ganhei, perdi, chorei e comemorei e, acima de tudo, aprendi. Obrigado a todos que me deram essa oportunidade."

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"A todos os companheiros que estiveram ao meu lado, aos treinadores que me orientaram, aos clubes que foram minha casa e à minha família, que sempre esteve presente para mim", prosseguiu Adán, que não chegou a disputar uma partida pela seleção principal da Espanha.

"O futebol me deu tudo e, embora eu não possa mais ouvir os sons que o cercam, tenho certeza de que ficarão gravados para sempre na minha memória. Obrigado, futebol. Foi um privilégio", concluiu Adán.