Há quase três anos, Emre Can, atual capitão do Borussia Dortmund, que está lesionado (ruptura do ligamento cruzado), foi eleito "Jogador da seleção do ano de 2023", com ampla vantagem. Na época, quase 50 mil votos foram registrados na votação do fã-clube da seleção alemã. Can recebeu 64,6% deles.

Logo ficou claro que o resultado não fazia sentido. Afinal, o zagueiro havia disputado apenas 412 dos 990 minutos possíveis pela seleção alemã e nem sequer entrou em campo em cinco das 11 partidas de 2023. Mas duas contas de grande alcance no X haviam pedido, por brincadeira, votos para Can, e foram atendidas.

Também no sábado, um jogador do Dortmund venceu uma votação, em um resultado que parece bastante absurdo. Felix Nmecha foi eleito o melhor em campo na vitória do BVB por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. O jogador da seleção recebeu 23% dos votos registrados pelo aplicativo oficial da Bundesliga entre o minuto 86 e o apito final.

O resultado causa estranheza por vários motivos. Nmecha havia sido substituído aos 79 minutos, quando o placar estava 0 a 0. Jobe Bellingham entrou em seu lugar e, um minuto depois, deu a assistência para o gol da vitória de Maximilian Beier. Pela lógica, Beier deveria ter liderado a preferência dos torcedores graças ao golaço decisivo. Ou talvez Joey Veerman, que, como um quarterback, organizou muito bem o jogo do Dortmund.

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Felix Nmecha não repete no BVB a boa fase do ano passado

Nmecha, por sua vez, teve uma atuação apagada e mostrou mais uma vez que, no momento, está longe da boa fase que conseguiu levar da temporada passada para a Copa do Mundo. Lá, Nmecha foi assunto constante e alvo de muitas especulações sobre uma transferência, segundo as quais clubes ingleses estariam dispostos a desembolsar valores de três dígitos em milhões por ele.

Até agora, porém, Nmecha não teve um bom início de temporada, à exceção dos dois gols importantes que marcou após sair do banco, incluindo um de bicicleta, contra o recém-promovido Paderborn (3 a 0). Fora isso, não tem outros gols nem assistências.

Isso está longe de significar que o jogador de 26 anos esteja completamente perdido. Nas principais estatísticas, Nmecha apresenta números dentro de uma boa média. Mas a cobrança sobre alguém como ele, que deveria ser um jogador capaz de fazer a diferença pelo BVB, é simplesmente maior do que sobre os demais. "O BVB sem Felix é diferente do BVB com ele", disse o técnico Niko Kovac em abril passado, quando Nmecha ficou fora por uma ruptura de ligamento no joelho e, de fato, fez falta ao Borussia como elo entre os setores.

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Felix Nmecha: perdas de bola, pouca intensidade e falta de ritmo

Agora, porém, Nmecha apresenta muito mais pontos negativos do que positivos. Na construção das jogadas, perde bolas desnecessárias, muitas vezes por displicência. Nos duelos diretos sem a bola, atua com pouca firmeza e robustez, e sua movimentação sem a bola pode melhorar. Também lhe falta intensidade tanto no ataque quanto na defesa e, apesar de jogar regularmente, ainda não encontrou ritmo.

Não se pode dizer que falte empenho ao jogador, que tem 14 partidas pela seleção. Nmecha assume responsabilidades em campo, corre e tenta participar bastante, mas não consegue ter sucesso com frequência ou toma decisões erradas. Para ele, que costuma atuar em espaços apertados, isso geralmente cria situações de perigo imediato.

"Felix certamente ainda não está no nível que pode alcançar", disse Kovac há seis semanas, depois de substituir Nmecha, que teve uma atuação fraca em Hoffenheim, no intervalo. "Ele disputou a Copa do Mundo. A pré-temporada talvez não tenha sido como de costume, mas agora ele precisa de um pouco de tempo. Temos de prepará-lo aos poucos. Fisicamente, ele ainda não está no nível em que eu gostaria de vê-lo, em que ele pode estar e em que já esteve. Mas isso virá."

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Uma pausa faria bem a Felix Nmecha, que vive má fase

Em Dortmund, ainda se espera por esse momento, embora Nmecha já tenha disputado três partidas completas e tenha melhorado em relação ao início de setembro. Isso não se traduziu, porém, em atuações dominantes. Nesse aspecto, ainda há muito a melhorar.

"Gestão de carga é sempre uma expressão engraçada", disse Nico Schlotterbeck à Sky após a vitória sobre a SGE, ao ser questionado sobre o desgaste das viagens do Dortmund nos últimos dias. "Eu posso jogar sempre", afirmou o capitão, mas ponderou que talvez seja mais fácil para ele, como defensor: "Na frente, acho que é um pouco diferente".

Nmecha é o sétimo jogador do BVB com mais minutos em campo. Diante disso e de sua queda de rendimento, uma pausa para recuperar o fôlego lhe faria bem. Kovac deu uma pequena indicação de que isso pode acontecer já na terça-feira, no jogo contra o Bremen pela Copa da Alemanha. O técnico explicou que Jobe Bellingham "certamente estará de volta na Copa" e provavelmente começará jogando. E, depois da boa atuação de Veerman, não parece muito provável que ele vá para o banco.

Talvez começar no banco seja exatamente o estímulo de que Nmecha precisa neste momento. Ele mostra potencial, mas lhe falta completamente consistência. Kovac precisa encontrar uma maneira de fazer com que Nmecha recupere a boa fase e seja mais regular em suas atuações. Afinal, não há dúvida de que o BVB precisa de um Nmecha capaz de ser o jogador dinâmico e decisivo do ano passado.

Felix Nmecha: seus números pelo BVB