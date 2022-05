Escócia x Ucrânia: onde assistir ao vivo, horário e informações da repescagem da Copa do Mundo 2022

Jogo acontece nesta quarta-feira (1), pela repescagem do Mundial; veja como acompanhar na TV e na internet

Escócia e Ucrânia se enfrentam nesta quarta-feira (1), em Glasgow, a partir das 15h45 (de Brasília), pela repescagem da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e do streaming do Estádio TNT Sports, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Escócia x Ucrânia DATA Quarta-feira, 1 de maio de 2022 LOCAL Hampden Park - Glasgow, ESC HORÁRIO 15h45h (de Brasília)

Onde vai passar?

A TNT Sports, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, em Glasgow. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Informações da partida

Depois do adiamento devido à guerra com a Rússia, a Ucrânia volta a campo para disputar uma partida oficial em busca da classificação para a Copa do Mundo 2022.

Quem vencer terá pela frente o País de Gales no próximo domingo (5), às 13h (de Brasília), que definirá o último europeu classificado para o Mundial no Catar, que entrará no Grupo B com Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

"Nossos compatriotas querem muito voltar para casa, mas na Ucrânia ainda é perigoso, especialmente para crianças e mulheres. Acreditamos em nossas forças armadas que trarão a paz de volta à nossa terra. Vamos jogar em Glasgow e posso garantir a vocês que faremos de tudo para chegar à Copa do Mundo", afirmou o Oleksandr Petrakov.

Enquanto a Ucrânia encerrou em segundo lugar do Grupo D, com 12 pontos (duas vitórias e cinco empates), a Escócia, que encerrou na vice-liderança do Grupo F, com 23 pontos (10 vitórias, sete empates e duas derrotas), chega após dois empates consecutivos com Polônia e Áustria em amistosos em março.

A campanha da Ucrânia nas Eliminatórias da Copa - Europa

França 1 x 1 Ucrânia - 24 de março de 2022

Ucrânia 1 x 1 Finlândia - 28 de março de 2022

Ucrânia 1 x 1 Cazaquistão - 31 de março de 2022

Cazaquistão 2 x 2 Ucrânia - 1 de setembro de 2022

Ucrânia 1 x 1 França - 4 de setembro de 2022

Finlândia 1 x 2 Ucrânia - 9 de outubro de 2022

Ucrânia 1 x 1 Bósnia - 12 de outubro de 2022

Bósnia 0 x 2 Ucrânia - 16 de novembro de 2022

A campanha da Escócia nas Eliminatórias da Copa - Europa

Escócia 2 x 2 Áustria - 25 de março de 2022

Israel 1 x 1 Escócia - 28 de março de 2022

Escócia 4 x 0 Ilhas Faróe - 31 de março de 2022

Dinamarca 2 x 0 Escócia - 1 de setembro de 2022

Escócia 1 x 0 Moldávia - 4 de setembro de 2022

Áustria 0 x 1 Escócia - 7 de setembro de 2022

Escócia 3 x 2 Israel - 9 de outubro de 2022

Ilhas Faroé 0 x 1 Escócia - 12 de outubro de 2022

Moldávia 0 x 2 Escócia - 12 de novembro de 2022

Escócia 2 x 0 Dinamarca - 15 de novembro de 2022

Últimos resultados e próximos jogos

ESCÓCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Escócia 1 x 1 Polônia Eliminatórias 24 de março de 2022 Áustria 2 x 2 Escócia Eliminatórias 29 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Escócia x Armênia Liga das Nações 8 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Irlanda x Escócia Liga das Nações 11 de junho de 2022 13h (de Brasília)

UCRÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bósnia 0 x 2 Ucrânia Eliminatórias 16 de novembro de 2022 Mönchengladbach 1 x 2 Ucrânia Amistoso 11 de maio de 2022

Próximas partidas