Escócia x Ucrânia: escalação, desfalques e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo da repescagem do Mundial acontece às 15h45 (de Brasília); confira o serviço da partida desta quarta-feira (1)

A bola vai rolar nesta quarta-feira (1) para Escócia x Ucrânia, pela repescagem da Copa do Mundo, a partir das 15h45 (do horário de Brasília), em Glasgow.

Depois do adiamento devido à guerra com a Rússia, a Ucrânia volta a campo para disputar uma partida oficial em busca da classificação para o Mundial do Qatar.

Quem vencer terá pela frente o País de Gales no próximo domingo (5), que definirá o último europeu classificado para a Copa, que entrará no Grupo B com Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto em Glasglow, a Escócia terá em campo Andrew Robertson, do Liverpool, enquanto Kieran Tierney e Ryan Jack, lesionados, estão fora.

A Ucrânia, por sua vez, não tem novas preocupações com lesões e não se espera grandes surpresas no time titular.

Oleksandr Zinchenko , do Manchester City, jogará no meio-campo.



Possível escalação do Escócia: Gordon; Hendry, Hanley, Cooper; O'Donnell, McTominay, McGregor, Robertson; McGinn, Dykes, Christie.

Possível escalação do Ucrânia: Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

Desfalques da partida

Escócia:

Kieran Tierney e Ryan Jack: lesionados

Ucrânia:

sem desfalques confirmados

Transmissão ao vivo

O jogo entre Escócia e Ucrânia será transmitido ao vivo pela TNT Sports, na TV fechada, e do streaming do Estádio TNT Sports, na internet, nesta quarta-feira (1). Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.