Escócia x Irlanda: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Jogo deste sábado (24) é válido pela quinta rodada do grupo 1 da Liga B; veja como acompanhar na TV e na internet

Escócia e Irlanda entram em campo neste sábado (24), às 15h45 (de Brasília), no Hampden Park, pela quinta rodada do grupo 1 da Liga B da Nations League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Líder do grupo com 9 pontos, a Escócia vai a campo querendo a vitória para manter sua posição e, consequentemente, ficar perto da classificação à próxima fase, além do acesso. Nathan Patterson, machucado, é o único desfalque.

A Irlanda, por sua vez, está na terceira posição, com 4 pontos e sabe que precisa vencer se quiser continuar sonhando com a vaga. Os irlandeses não poderão contar com Caoimhin Kelleher e Darragh Lenihan.

Escalações:

Escalação do provável ESCÓCIA: Gordon; Hickey, McKenna, Hendry, Tierney; McGregor, McTominay; Armstrong, McGinn, Christie; Dykes.

Escalação do provável IRLANDA: Bazunu; O'Shea, Collins, Egan; Doherty, Cullen, Molumby, Knight, McClean; Hogan, Parrott.

Desfalques

Escócia

Nathan Patterson, machucado, é baixa no time escocês.

Irlanda

Caoimhin Kelleher e Darragh Lenihan desfalcam os irlandeses.

Quando é?

• Data: sábado, 24 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Hampden Park, Glasgow - SCO

• Arbitragem: Sandro Schärer (árbitro), Stephane De Almeida e Bekim Zogaj (assistentes), Alain Bieri (quarto árbitro) e Fedayi San (AVAR)