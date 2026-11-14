Escócia mira Archie Gray, destaque do Tottenham, e Hayden Hackney, meio-campista do Everton, para que troquem a seleção inglesa pela escocesa

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O técnico da seleção da Escócia, Sebastien Pocognoli, confirmou que a equipe está intensificando os esforços para convencer Archie Gray, do Tottenham Hotspur, e o meio-campista Hayden Hackney, do Everton, a mudar de seleção. Embora ambos tenham nascido na Inglaterra e defendido a seleção inglesa nas categorias de base, podem jogar pela Escócia graças à ascendência familiar.

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Escócia busca dupla da Premier League

Pocognoli fez contatos para convencer os dois talentos da Premier League a vincularem seu futuro internacional a Hampden Park, enquanto o ponta do Newcastle United Harvey Barnes também segue no radar da Federação Escocesa de Futebol, apesar de já ter dado a entender que descartava uma mudança de seleção.

Aos 20 anos, Gray passou por todas as seleções de base da Inglaterra antes da equipe principal, apesar de ser filho de Andy, ex-atacante da Escócia, e parente de Frank e Eddie Gray, lendas do Leeds United com passagens pela seleção. Já Hackney, ex-meio-campista do Middlesbrough, defendeu a seleção sub-21 da Escócia antes de passar a representar a sub-21 da Inglaterra.

Técnico belga confirma contato direto

Após assumir o comando no lugar de Steve Clarke em agosto, Pocognoli revelou que vem buscando jogadores de forma proativa: "Estou cuidando de tudo. Sabemos quais jogadores podem representar o país um dia. A iniciativa não pode partir de mim, tem de partir deles para mostrar que talvez um dia representem o país. Veremos no futuro."

Questionado se havia conversado com jogadores que podem defender duas seleções, explicou: "Sim, tive contato direto ou indireto. Quando parto para o contato direto, é porque sinto que houve uma primeira resposta positiva. Fiz isso com muitos jogadores. Vou fazer o possível para trazê-los.

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"Com Barnes foi diferente. Eu já sabia, antes da minha primeira convocação, que o caso dele era diferente. Os outros dois rapazes [Gray e Hackney] são jovens. Ainda há um longo caminho. Mas, se você esperar demais, pode não ser o momento certo. Daqui a um ano, veremos."

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Desempenho em campo segue como principal argumento

Ao ressaltar que o elenco atual continua sendo a prioridade, o treinador prosseguiu: "Neste momento, temos jogadores no grupo que estão atuando bem. Eles [os jogadores atuais] sempre terão prioridade. Porque construímos coisas e tivemos tempo com quem está aqui agora. Mas estamos atentos. Somos sempre proativos em todas essas situações.

"O que é muito animador nesses dois nomes é que são jogadores jovens. Isso é interessante. Precisamos avaliar e administrar a situação."

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Ao explicar como os resultados em campo e uma estrutura profissional ajudarão a atrair a dupla para a Escócia, acrescentou: "A melhor maneira de convencer jogadores é mostrar um bom futebol, mostrar que eles podem vir para cá, gostar da experiência e ter sucesso.

"Eles precisam sentir que, ao deixar um clube de alto nível, chegam aqui e encontram condições e um ambiente de alto nível. Essa é a melhor propaganda que podemos fazer: mostrar um bom futebol."

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Vitória importante fortalece novo comando

Depois que Clarke levou a Escócia a três grandes torneios, todos encerrados com eliminações na fase de grupos, seu sucessor belga recebeu a missão de conduzir a seleção à fase eliminatória. Após um início pouco convincente em outubro, com uma vitória, um empate e duas derrotas em quatro jogos, Pocognoli fortaleceu sua posição com a vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre a Macedônia do Norte.

Agora, ele tentará dar sequência à vitória contra a Suíça para ganhar ainda mais impulso e atrair jogadores que podem defender duas seleções.