Gol contra de Ferguson dá o tom para a Escócia
Robertson se tornou o jogador com mais partidas pela Escócia ao entrar em campo como titular na última partida do Grupo B1 da Liga das Nações, na noite de segunda-feira, mas houve pouco mais a comemorar. A Escócia jogava com tranquilidade diante de uma Suíça bastante modificada, e John McGinn finalizou por cima aos 17 minutos. Aos 22, porém, Ferguson esticou a perna e mandou a bola contra o próprio gol.
Aaron Hickey quase empatou dois minutos depois, ao cabecear um cruzamento de Robertson rente à trave, mas a noite do ala terminou aos 36 minutos, quando ele parou por um problema na parte posterior da coxa.
Suíça domina após o intervalo
Adrian Bajrami cabeceou para bem longe do gol em uma grande chance antes do intervalo, e a Escócia foi castigada logo após o reinício. Aos dois minutos do segundo tempo, Samuel Ballet tabelou com Remo Freuler e finalizou; Winsley Boteli desviou a bola para o gol. Quatro minutos depois, Boteli deu o passe para Alvyn Sanches, que chutou cruzado, sem chance para Angus Gunn, e fez 3 a 0.
Gunn impediu Ballet de marcar o quarto gol, e Scott McTominay mandou por cima após cruzamento de Kieran Tierney. Aos 89 minutos, um chute do reserva Zeki Amdouni desviou em Luke Graham e completou a goleada.
Escócia fica fora dos playoffs, e pressão sobre Pocognoli aumenta
A derrota deixa a Escócia em terceiro lugar no grupo, atrás de Suíça e Eslovênia, com sete pontos de 18 possíveis. Assim, a equipe fica fora da repescagem pelo acesso e permanecerá na Liga B na próxima edição da Liga das Nações. Também perde a chance de ter uma posição mais favorável no sorteio das eliminatórias da Eurocopa de 2028, no mês que vem.
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O início de Pocognoli, sucessor de Steve Clarke, tem sido difícil. O belga venceu apenas dois dos seis jogos à frente da equipe, ambos contra a lanterna Macedônia do Norte.
O que vem pela frente para a Escócia?
Houve ao menos a estreia de Kristi Montgomery, que substituiu Ferguson quando faltavam cinco minutos.
Pocognoli agora precisa encontrar respostas antes que o sorteio do mês que vem defina o caminho da Escócia até a Eurocopa de 2028. Robertson, por sua vez, volta ao Tottenham como o novo recordista de jogos por seu país.