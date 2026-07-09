Esclarecimento oficial... A FIFA explica o cancelamento do gol do Egito contra a Argentina e a não marcação do pênalti de Salah

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou um esclarecimento oficial sobre as principais decisões arbitrais polêmicas na partida entre Egito e Argentina, que terminou com a vitória dos dançarinos do tango (3 a 2) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma onda generalizada de críticas às decisões do árbitro francês François Litxer.

A partida gerou grande polêmica após a anulação de um gol da seleção egípcia por uma falta no início do ataque, além do pedido dos Faraós por um pênalti a favor de Mohamed Salah segundos antes do terceiro gol argentino — jogadas que provocaram protestos generalizados por parte dos jogadores e da comissão técnica egípcia.

É importante destacar que especialistas em arbitragem e ex-jogadores divergiram quanto à correção das decisões do árbitro francês, o que confirma a existência de uma controvérsia arbitral que exigiu a intervenção da FIFA.

Várias lendas do futebol, entre as quais se destacam Alan Shearer, Gary Neville e Roy Keane, consideram que a seleção egípcia foi vítima de injustiça arbitral, opinião compartilhada por Claudio López, ex-jogador da Argentina.

Enquanto o especialista em arbitragem inglês Graham Scott afirmou que a decisão de anular o gol da seleção egípcia foi errada, a rede especializada “Archivo Far” considera que o gol não foi válido e que a intervenção do VAR foi acertada.

Em uma tentativa de pôr fim à polêmica, o italiano Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Árbitros da FIFA, explicou os fundamentos arbitrais nos quais as decisões se basearam, afirmando que a tecnologia de vídeo aplicou o protocolo aprovado em ambos os casos.

Colina: Por isso o gol do Egito foi anulado

Colina explicou que a Federação Internacional não costuma comentar casos isolados durante os torneios, mas considerou necessário esclarecer alguns pontos devido à magnitude da polêmica gerada.

Ele disse, no site oficial da “FIFA”, nesta quinta-feira: “Normalmente, durante as competições, preferimos não comentar sobre casos específicos de arbitragem, mas esclarecemos recentemente como os árbitros lidam com as tentativas dos jogadores de impedir os goleiros; por isso, vimos a necessidade de esclarecer outro ponto que gerou muita discussão”.

Ele acrescentou, explicando o funcionamento da tecnologia de vídeo: “Após a marcação de qualquer gol, o árbitro de vídeo analisa toda a fase de construção do ataque. Se for detectada uma infração durante a construção do ataque e ela tiver tido impacto direto no gol, o árbitro de vídeo recomenda que o árbitro principal revise a jogada na tela”.

Ele ressaltou que o protocolo do “VAR” não define uma distância ou tempo específico para a revisão, afirmando: “Não há nenhum limite de tempo ou distância específica entre a infração e o gol para que seja considerada”.

Sobre a jogada do gol egípcio anulado, Colina disse: “Na partida entre Argentina e Egito, o jogador egípcio Marwan Attia pisou claramente no pé de Lisandro Martínez”.

E acrescentou: “Do nosso ponto de vista, a falta continua sendo uma falta, independentemente do grau de clareza. E se o árbitro em campo não a tiver visto, é direito do árbitro de vídeo intervir”.

Por que não foi marcado um pênalti para Mohamed Salah?

O presidente da Comissão de Árbitros da FIFA também abordou a jogada em que a seleção egípcia reclamou um pênalti para Mohamed Salah antes do terceiro gol da Argentina.

Ele disse: “Se nenhuma falta for detectada durante a construção do ataque que levou ao gol, o árbitro de vídeo informa o árbitro sobre isso”.

Ele acrescentou, explicando a diferença entre falta e contato legítimo: “Pisar no pé do adversário é considerado falta; mas se o zagueiro tocar na bola primeiro e, em seguida, ocorrer um contato natural, não há falta”.

Ele confirmou que essa interpretação se aplica ao contato entre Salah e Julián Álvarez, dizendo: “O árbitro e o árbitro de vídeo consideraram que o contato entre Mohamed Salah e Julián Álvarez foi um contato natural no futebol”.

O site oficial da “FIFA” divulgou um novo ângulo da jogada, afirmando que ele mostra que Álvarez conseguiu tocar na bola primeiro, antes do contato com o capitão da seleção egípcia.

Acrescentou ainda que Salah não continuou a reclamar o pênalti, mas se levantou rapidamente e voltou a ajudar na defesa, antes que a Argentina partisse para o contra-ataque que resultou no gol da vitória.

Colina: algumas decisões continuarão sujeitas a interpretação

Colina encerrou suas declarações ressaltando que algumas situações continuarão suscetíveis a diferentes interpretações, mas enfatizou sua confiança no desempenho dos árbitros durante o torneio.

Ele disse: “Sempre haverá margem para interpretação pessoal em algumas decisões arbitrais, mas estamos satisfeitos com a forma como esses princípios foram aplicados ao longo do torneio”.

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