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imago-sport-1076278031.jpgLaPresse
SID

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Escapou por pouco de uma paraplegia: filho de Jürgen Klinsmann fala sobre acidente horrível

Serie B
Cesena
J. Klinsmann

O goleiro americano Jonathan Klinsmann falou pela primeira vez, três meses depois de sua grave lesão, sobre o quão perto esteve de escapar de uma paraplegia.

"Tive sorte. Poderia ter sido muito, muito pior", disse o filho do campeão mundial alemão de 1990 Jürgen Klinsmann ao New York Times: "Nunca mais jogar futebol, nunca mais poder andar."

No dia 18 de abril, ele se chocou com um adversário no jogo da Serie B de seu AC Cesena contra o US Palermo (0 a 2). Klinsmann, 29, sofreu uma fratura na primeira vértebra cervical, mas ainda assim permaneceu em campo nos minutos finais da partida. Seus zagueiros centrais apenas trocavam passes entre si para que ele não precisasse mais intervir.

Inicialmente, ele achou que se tratava de uma concussão ou de um efeito chicote, relatou Klinsmann. "Mas então minha musculatura do pescoço enlouqueceu para me proteger de alguma coisa." Se ainda tivesse feito uma defesa, disse Klinsmann, "não sei se teria escapado". Ele também se submeteu, por conselho de seu pai, a uma operação complicada e "de risco muito alto" em Heidelberg, que foi bem-sucedida.

Depois de poucos dias, Jonathan Klinsmann já conseguia voltar a andar. Quando ele poderá voltar a atuar no gol, porém, "não há um cronograma", disse. A vértebra primeiro precisa se consolidar completamente, depois os parafusos serão removidos. Um retorno na temporada 2027/28 é considerado realista. Sem a lesão, Klinsmann teria feito parte do time dos EUA na Copa do Mundo em casa.

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