Após a vitória por 3 a 0 da Nati sobre a Macedônia do Norte, o zagueiro da Inter de Milão foi inicialmente questionado sobre o escândalo financeiro de seu ex-clube, o Manchester City. Os Skyblues foram considerados culpados recentemente em 115 acusações no período de 2009 a 2018. Caso o clube, que entretanto recorreu, não tenha sucesso na esfera jurídica, ameaça sofrer punições drásticas, até mesmo o rebaixamento forçado, e até a perda de títulos é algo concebível.

"Ainda tenho contato com alguns jogadores, mas não sei mais do que vocês. (...) Disseram que devíamos ficar calmos, que eles têm tudo sob controle, que não aconteceu nada de grande. Eu confio nos responsáveis do ManCity de que isso também seja verdade", disse Akanji de início, antes de enfatizar: "Espero não perder meus títulos. Isso seria um pouco uma pena. Mas eu também só vejo tudo pelas notícias."

Os títulos de Akanji, no entanto, não estão em risco. Foi apenas em 2022, ou seja, cerca de quatro anos após o fim do período pelo qual o City recebeu uma condenação, que ele havia se transferido do Borussia Dortmund para Manchester. Questionado sobre isso, o jogador de 31 anos foi críptico e, por iniciativa própria, passou a falar sobre o caso da vacinação envolvendo Granit Xhaka e Breel Embolo. "Quem sabe o que mais eles ainda vão descobrir? Vocês também continuam sempre procurando coisas da Covid que aconteceram há cinco anos", disparou em direção aos repórteres.

Se Akanji quis dar a entender com isso que ambos os casos ainda poderiam se tornar maiores do que já são ou se tudo não passou simplesmente de uma escolha infeliz de palavras, isso naturalmente é pura especulação. Mas o ex-jogador do Dortmund aparentemente também não está totalmente seguro.

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Embolo e Xhaka falsificaram certificados de vacinação: quais são as consequências?

Embolo e Xhaka haviam obtido há alguns anos comprovantes falsos de vacinação contra a Covid e, em seguida, foram afastados da seleção por tempo indeterminado. Segundo a imprensa suíça, Embolo teria conseguido os referidos certificados por meio de um membro dos "Hells Angels".

De acordo com isso, o Ministério Público da Basileia teria emitido em 25 de novembro de 2025 uma ordem penal por incitação reiterada à falsificação de documentos contra o atacante do Atlanta United. Na ocasião, Embolo recebeu uma "pena pecuniária condicional" de 20 dias-multa de 3.000 francos.

Poucos dias antes, Xhaka também havia admitido a obtenção de um certificado. Na época, ele teria ficado "fortemente inseguro" e tido "grandes preocupações".

"Eu sentia uma profunda desconfiança em relação à vacina e era marcado por medos e insegurança", escreveu ele em um comunicado: "Nesse estado emocional agitado, adquiri um comprovante de vacinação em vez de esclarecer minhas dúvidas pelo caminho previsto." Ele classificou isso como um "erro": irá "assumir a responsabilidade" e cooperar "integralmente" com a apuração. O Ministério Público do Cantão de Lucerna investiga.