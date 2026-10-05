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Escândalo retumbante na França: jogadores são acusados de "estupro coletivo"

França
Nancy
Campeonato Francês
França

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O futebol francês foi palco de um escândalo retumbante, após a detenção de dois jogadores do Nancy, clube que disputa a segunda divisão francesa, que tiveram a prisão preventiva decretada em meio a acusações relacionadas ao envolvimento em um caso de estupro coletivo, enquanto prosseguem as investigações judiciais para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Segundo o jornal francês "L'Est Républicain", as forças de segurança detiveram os acusados na última quarta-feira, após investigações que incluíram a oitiva de diversas partes envolvidas no caso, antes de serem apresentados ao juiz de instrução na sexta-feira, quando foram oficialmente informados da abertura de uma investigação judicial relativa ao crime de estupro coletivo.

François Pérain Delhoste, procurador da República, confirmou que o juiz das liberdades decidiu colocar os jogadores em prisão preventiva, atendendo aos pedidos do Ministério Público, enquanto as autoridades judiciais se recusaram a revelar detalhes adicionais sobre o ocorrido, a fim de preservar o sigilo da investigação e garantir o andamento normal dos procedimentos.

As autoridades ainda não revelaram a identidade dos jogadores, diante da continuidade das investigações, enquanto o caso coincide com o período de paralisação para as datas de seleções, o que manteve seus detalhes relativamente longe dos holofotes.

Por sua vez, o Nancy rompeu o silêncio sobre o caso, afirmando em comunicado oficial que foi informado da detenção de dois jogadores de sua equipe reserva no âmbito dos procedimentos legais relativos a um suposto caso de estupro.

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O clube declarou: "O Nancy tem plena consciência da gravidade desses acontecimentos e colaborará com as autoridades judiciais quando necessário", esclarecendo que aguardará a decisão do tribunal antes de tomar qualquer medida contra os jogadores envolvidos, e reafirmando que não fará mais comentários no momento.

O Nancy ocupa a sexta posição na tabela da segunda divisão francesa sob o comando do técnico Oswald Tanchot, e o caso surge em um momento em que o clube busca brigar pelas primeiras posições e retornar aos holofotes.

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