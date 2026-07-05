Escândalo ou lacuna jurídica?… A FIFA encerra um recorde histórico que durou 56 anos

Em um momento extremamente delicado, e apenas algumas horas antes de um dos confrontos mais acirrados das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) causou grande surpresa com uma decisão excepcional que mudou o panorama, ao conceder à seleção americana um grande impulso ao suspender a punição imposta ao seu atacante Folarin Balogun, deixando-o apto a jogar contra a Bélgica — uma medida sem precedentes que gerou muita polêmica nos círculos do futebol.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu suspender a punição de suspensão automática imposta ao atacante americano Folarin Balogun, após sua expulsão durante o confronto de sua seleção contra a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A FIFA esclareceu, em comunicado oficial divulgado em seu site, que “nos termos do artigo 27 do Regulamento Disciplinar, a execução da suspensão automática do jogador americano Fularin Balugun é suspensa por um ano, como período de prova”, o que concede ao jogador o direito de participar da partida contra a Bélgica, marcada para amanhã, segunda-feira, no estádio de Seattle, pelas oitavas de final do torneio.

Balogun desempenhou um papel de destaque na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, após abrir o placar aos 45 minutos, antes de receber um cartão vermelho direto aos 64 minutos, em consequência de uma entrada violenta no zagueiro Tarik Mahrumović.

De acordo com o regulamento, o atacante americano deveria ter sido suspenso por duas partidas devido à expulsão direta; no entanto, a “FIFA” decidiu suspender a aplicação da punição, que só entrará em vigor caso o jogador sofra uma nova expulsão por jogo violento durante o período de prova, que se estende por um ano inteiro.

A decisão despertou grande interesse, especialmente por quebrar um precedente histórico nas Copas do Mundo, já que a rede de estatísticas “Opta” informou que, desde a adoção do sistema de cartões amarelos e vermelhos na edição de 1970, nenhum jogador que recebesse um cartão vermelho na Copa do Mundo havia participado da partida seguinte pela seleção de seu país.

Balugon é considerado uma das principais estrelas da seleção americana na atual edição da Copa do Mundo, após marcar três gols em três partidas, embora tenha ficado de fora do confronto contra a Turquia na última rodada da fase de grupos, depois que a seleção dos Estados Unidos garantiu sua classificação para as oitavas de final.

A decisão ganha importância adicional considerando o desenrolar do torneio, já que o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do esperado confronto entre Espanha e Portugal, o que explica a polêmica gerada pela decisão, além das críticas feitas por alguns meios de comunicação espanhóis, que consideraram que o retorno de Balogun poderia dar à seleção americana uma grande vantagem nas próximas fases.