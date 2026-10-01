"Escândalo": novo vazamento acusa Infantino de encobrir irregularidades do Manchester City

Os meios de comunicação continuam a revelar novos bastidores no caso da condenação do Manchester City, em meio a uma expectativa mundial pela aplicação de punições que podem ser severas contra o clube inglês.

A Premier League, a liga inglesa, anunciou que uma comissão independente condenou o Manchester City por cometer todas as infrações relacionadas à violação das regras financeiras da competição ao longo de 9 temporadas, entre 2009/2010 e 2017/2018, além de condená-lo por três das quatro acusações relacionadas à falta de cooperação com a investigação da liga.

Nesta quinta-feira, o jornal "Mundo Deportivo" afirmou que Rui Pinto, fundador do site "Football Leaks", cujos vazamentos em 2018 abriram caminho para as investigações contra o Manchester City, garantiu que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, estava plenamente ciente da situação e, portanto, deve renunciar.

Segundo Pinto, o presidente da Fifa, que vinha sofrendo pressão poucos meses antes das eleições de 2027, não deveria ter qualquer papel no futuro do futebol, dado o seu envolvimento nas investigações contra o Manchester City e o Paris Saint-Germain.

Pinto escreveu no "X": "Em 2014, havia um homem ciente das infrações que cercavam o Manchester City. O infame Gianni Infantino, então secretário-geral da União das Federações Europeias de Futebol, abusou do seu poder, vazou documentos sigilosos e, em resumo, obstruiu o trabalho dos investigadores".

E prosseguiu: "Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para garantir que tanto o Manchester City quanto o Paris Saint-Germain recebessem apenas uma multa financeira, evitando assim uma investigação mais abrangente que poderia ter levado à exclusão de ambos da Liga dos Campeões da Europa".



