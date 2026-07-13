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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Escândalo no campo de treinamento do Senegal... “Assédio sexual” por trás da expulsão repentina

Senegal
Marrocos
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Os Leões do Tiranga decepcionaram

Abdoulaye Seydou Sow, secretário-geral da Federação Senegalesa de Futebol, revelou detalhes chocantes sobre a expulsão repentina do cozinheiro da delegação durante a participação dos “Leões da Teranga” na Copa do Mundo de 2026, afirmando que a decisão foi tomada em decorrência de comportamentos considerados “assédio sexual”.

Em declarações à imprensa divulgadas pelo site marroquino “Al-Batola”, Sou expressou seu descontentamento com a cobertura da mídia sobre o incidente, dizendo: “Eu esperava que recebêssemos parabéns em vez de críticas. Os esforços do presidente Abdallah Faye e os meus pessoais para proteger a honra e a dignidade do Senegal deveriam ter sido reconhecidos”.

O dirigente senegalês explicou que a federação preferiu não divulgar publicamente todos os detalhes, observando que “ocorreram de fato atos muito específicos que se assemelham ao assédio sexual”, e questionou: “Será que deveríamos ter esperado até que a polícia americana chegasse e algemasse um membro da nossa delegação?”.

Sou destacou as diferenças culturais entre a sociedade senegalesa e a ocidental, explicando: “Temos costumes senegaleses que diferem completamente da cultura ocidental; não temos as mesmas civilizações. Podemos brincar com uma mulher aqui e dar um tapinha no ombro dela, acreditando que isso seja um gesto de parentesco, mas nos Estados Unidos a situação é totalmente diferente”.

O secretário-geral confirmou que a decisão de expulsão imediata foi tomada após consulta ao presidente da Federação, que se encontrava no México por motivos relacionados à FIFA, além da coordenação com autoridades governamentais do Senegal.

Sou ressaltou que “essa medida preventiva foi necessária para manter a calma e a estabilidade do grupo, bem como para proteger a imagem do nosso país no cenário internacional”, afirmando que a intervenção rápida impediu que a crise se agravasse e se transformasse em um escândalo internacional que pudesse prejudicar a reputação da seleção senegalesa.

Esta é a primeira vez que um representante oficial da Federação Senegalesa revela os verdadeiros motivos por trás do incidente que gerou ampla polêmica durante o Mundial, já que, na época, a federação se limitou a um comunicado sucinto sobre o “retorno de um membro da equipe administrativa por motivos organizacionais”.

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