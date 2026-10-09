Por cerca de seis semanas, Rabbi Matondo estava sem clube após sua saída do SK Brann Bergen, da primeira divisão da Noruega. Agora, ele encontrou um novo empregador. O ponta galês de 26 anos assinou até o próximo verão com o Hibernian Edinburgh, como o clube anunciou nesta quinta-feira. Os Hibs ocupam atualmente a décima colocação entre 12 equipes na liga escocesa.

"Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Rabbi ao Hibernian FC", disse o técnico Marink Reedijk. "Rabbi traz velocidade, objetividade e perigo de gol pelos lados, além de acrescentar à nossa cabine com sua personalidade positiva."

Velocidade, objetividade, perigo de gol: tudo isso o Schalke 04 também esperava de Matondo. Em janeiro de 2019, os Königsblauen pagaram nove milhões de euros ao Manchester City pelo então jogador de 18 anos, e o clube inglês garantiu uma cláusula de recompra no valor de 50 milhões.

Rabbi Matondo causou um escândalo no avião

Na época, Matondo era considerado um dos maiores talentos do clube de ponta inglês, mas não teve chances de entrar em campo com o técnico Pep Guardiola. "Na verdade, acreditamos em nossos jovens jogadores", disse Guardiola na despedida. "Se tiverem a paciência necessária, podem ficar. Mas, se forem impacientes, então precisam ir embora." No Schalke, Matondo estreou poucos dias após sua chegada, mas não deu o impacto esperado e, apesar de algumas outras aparições no restante da temporada, terminou sem participação em gol.

Matondo só virou manchete após o fim da temporada, e por conta de um episódio desagradável. Em um voo de Faro, em Portugal, para Bristol, Matondo teria, segundo relatos coincidentes, se recusado a colocar o cinto de segurança na decolagem. Em seguida, ele teria insultado uma comissária de bordo, chamando-a de "vadia". Após o pouso, foi levado por três policiais e interrogado. O próprio Matondo negou as acusações.

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Rabbi Matondo se deixou fotografar com uma camisa do BVB

Na temporada seguinte, ele até registrou dois gols em 21 partidas pelo Schalke. Mas o que ficou mais na memória foi uma foto em que ele treinava com uma camisa de Jadon Sancho, do arquirrival Borussia Dortmund. Sem surpresa, a imagem provocou reações furiosas da torcida do Schalke. "Deixei mais do que claro por telefone para Rabbi Matondo o que penso de uma ação tão impensada", disse o então diretor esportivo Jochen Schneider.

Matondo explicou depois que "não vesti a camisa por causa do Dortmund, mas por causa de Jadon Sancho. Jadon é um dos meus melhores amigos, conversamos regularmente." Sancho e Matondo jogaram juntos nas categorias de base do City, e Matondo quis seguir os passos do amigo, tão bem-sucedido no BVB, ao se transferir para o Schalke.

Rabbi Matondo jogou apenas 30 minutos pelo Brann Bergen

No primeiro turno da temporada 2020/21, Matondo ainda entrou em campo três vezes pelo Schalke. Depois vieram dois empréstimos, para o Stoke City, na Inglaterra, e o Cercle Brugge, na Bélgica, antes de ele se transferir no verão de 2022, um ano antes do fim do contrato, para o Rangers Glasgow por três milhões de euros. Também por causa de problemas físicos persistentes, ele não passou do status de jogador de elenco no tradicional clube escocês e, nesse período, voltou à Alemanha para um empréstimo ao Hannover 96.

No início do ano, o Rangers o liberou sem custos de transferência. Depois vieram uma passagem sem sucesso por Bergen, com apenas 30 minutos em campo, o período sem clube e agora a transferência para os Hibs.