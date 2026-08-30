Uma grande polêmica de arbitragem explodiu na partida entre Manchester United e Ipswich, neste domingo, pela Premier League.

O Manchester United recuperou o equilíbrio da melhor maneira possível, após reverter a desvantagem de um gol e conquistar uma vitória avassaladora por 5 a 1 sobre o visitante Ipswich Town, na segunda rodada da Premier League, garantindo o seu primeiro triunfo nesta temporada sob o comando do treinador Michael Carrick.

As regras sobre toque de mão voltaram a ser o centro do debate, já que Harry Maguire ajudou a dar ao Manchester United a vantagem por 2 a 1 na vitória sobre o Ipswich.

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O zagueiro central avançou após recuperar a bola e cruzou para dentro da área, com a bola sendo desviada para dentro das redes por Jacob Greaves, marcando um gol contra.

O jornal "The Sun" afirmou que, ao revisar o lance, parece que Maguire recuperou a bola com as mãos, mas, como não foi ele o autor efetivo do gol, o tento foi validado.

O jornal prosseguiu: "Se Maguire tivesse se beneficiado diretamente do toque de mão e marcado ele próprio, a falta teria sido marcada e o gol anulado".

E acrescentou: "Muitos vão argumentar, e com razão, que Maguire certamente se beneficiou do toque de mão".

Por sua vez, o centro de partidas da Premier League esclareceu: "A decisão do árbitro de validar um gol para o Manchester United foi verificada e confirmada pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), constatando-se que Maguire não foi o autor direto do gol após um toque de mão não intencional".

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Já a análise da tecnologia do árbitro assistente de vídeo foi: "Trata-se de um gol contra, e o toque de mão não intencional não requer punição, portanto recomendamos a validação do gol".









Críticas da torcida à equipe de arbitragem

A decisão deixou a torcida completamente perplexa, e as redes sociais foram inundadas por críticas ferozes aos responsáveis.

Um dos usuários escreveu: "Esse gol do Maguire não pode de forma alguma ser considerado um toque de mão não intencional, quando as suas mãos o ajudaram a controlar a bola".

Outro disse: "Isso é uma loucura. Se Maguire marca um gol direto, é toque de mão, mas, como é um gol contra, não é considerado como tal. Quem faz essas regras? Toque de mão não é toque de mão?".

Um terceiro comentou: "Perdemos o futebol quando perdemos o bom senso. Não me importa se a trajetória da bola foi desviada, isso é toque de mão do Maguire".

Escândalo de arbitragem estrondoso

Já a conta "Archivo VAR", no X, especializada em casos de arbitragem, disse: "Escândalo estrondoso da tecnologia de vídeo na partida entre Manchester United e Ipswich. Maguire recupera a bola usando as duas mãos momentos antes de o lance terminar em gol".

E prosseguiu: "É um toque de mão muito claro. Estamos diante do exemplo perfeito do que se conhece como toque de mão intencional".







