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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
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"Escândalo em El Sardinero": pontapé de Mbappé incendeia a fúria da imprensa catalã

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Espanha
França

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O pênalti marcado pelo árbitro Munuera Montero a favor de Kylian Mbappé, durante o confronto entre Real Madrid e Racing Santander no estádio El Sardinero, provocou uma tempestade de polêmica na imprensa catalã, depois que esta considerou que o time merengue se beneficiou de uma decisão arbitral ridícula, em um lance que fez explodir a ira dos jogadores do time da casa e de sua torcida.

O jornal catalão Sport destacou o episódio sob o título: "Escândalo em El Sardinero! A revolta com o polêmico pênalti de Mbappé", apontando que o contato sofrido pelo atacante francês por parte de Prati foi extremamente leve e, mesmo assim, o árbitro marcou o pênalti após recorrer à tecnologia do árbitro de vídeo (VAR), o que provocou o descontentamento dos mandantes.

No mesmo sentido, o jornal catalão Mundo Deportivo descreveu o gol que colocou o Real Madrid em vantagem como fruto de um "pênalti ridículo", considerando que a intervenção de Prati não passou de um leve toque de seu braço no peito de Mbappé, que caiu dentro da área, enquanto o árbitro de vídeo Mila Alfíndez não interveio para chamar Munuera Montero a revisar o lance, por não acreditar que houvesse um erro claro.

O jornal acrescentou que o episódio ocorreu aos dez minutos, depois que Mbappé driblou o zagueiro do Racing dentro da área, antes que o árbitro marcasse a infração em meio a fortes protestos dos jogadores e da torcida. Em seguida, o atacante francês foi para a cobrança, marcando o primeiro gol do Real Madrid aos 11 minutos com um chute forte à direita do goleiro Aguirrezabala, que previu a direção da bola mas não conseguiu defendê-la.

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