A derrota do Chelsea por 2 a 0 diante do Tottenham no estádio Stamford Bridge não foi apenas a perda de três pontos, mas o início de um escândalo que revelou que os vazamentos mais perigosos do clube não vêm da imprensa, nem dos agentes dos jogadores, mas de um jogo adorado por milhões de pessoas.

Enquanto todos aguardavam que o Chelsea anunciasse a lesão de João Pedro, alguns jogadores e funcionários já haviam revelado o assunto, sem pronunciar uma única palavra, apenas com uma simples alteração em seus times virtuais no jogo "Fantasy Premier League".

Como a lesão de Pedro foi revelada?

O Chelsea alertou seus funcionários sobre a necessidade de tomar cuidado para não revelarem notícias do time de forma não intencional através do jogo "Fantasy Premier League", depois que ficou evidente que a lesão de João Pedro havia sido revelada por meio das escalações dos times no jogo.

Um e-mail foi enviado aos funcionários, de acordo com a British Broadcasting Corporation, para lembrá-los das possíveis consequências do uso de informações internas ao jogar "Fantasy Premier League" ou quaisquer outras plataformas de jogos públicas, já que as escalações dos times podem revelar jogadores indisponíveis ou próximos de um retorno.

Isso ocorreu após vazamentos antes da derrota para o Tottenham, quando Pedro ficou ausente de forma surpreendente devido ao que depois se constatou ser uma lesão no músculo da coxa anterior.

Diversos criadores de conteúdo influentes no "Fantasy Premier League" alegaram ter visto indícios de que o atacante Morgan Rogers, juntamente com vários membros da comissão do Chelsea, haviam removido Pedro de seus times no jogo antes do início da partida no estádio Stamford Bridge, apesar de o clube não ter emitido nenhum anúncio sobre sua lesão.

Alonso: não sei de nada!

Ao ser questionado sobre o assunto pela "BBC Sport" após a derrota, Xabi Alonso disse que não estava a par da situação.

E respondeu: "Eu não me interesso pela questão dos times de fantasy, então eu não sabia disso".

Desde que chegou ao Chelsea no verão, Alonso (44 anos) tem sido, de modo geral, reservado ao discutir questões de lesões nas coletivas de imprensa.

Um longo histórico com vazamentos

O Chelsea já havia enfrentado problemas com vazamentos anteriormente; durante o período de quatro meses do ex-técnico Liam Rosenior na temporada passada, as escalações do time vazaram antes das duas partidas da derrota do clube na Liga dos Campeões da Europa diante do Paris Saint-Germain.

Também ficou evidente depois que o barbeiro do ex-zagueiro Marc Cucurella havia revelado nas redes sociais que Pedro e Cole Palmer ficariam fora de uma viagem a Brighton na temporada passada, depois de discutir o assunto com seu cliente.

Sem novas restrições, mas a conscientização é a solução

No que diz respeito ao "Fantasy Premier League", não se espera a imposição de mais restrições, pois o Chelsea considera o incidente um caso isolado que pode ser tratado por meio de maior conscientização entre jogadores e funcionários.

Houve diversos outros exemplos, que alegam que jogadores de clubes como Arsenal, Liverpool, Leicester e Newcastle fizeram alterações reveladoras em seus times, enquanto a "BBC Sport" identificou contas que os acompanhantes do "Fantasy Premier League" acreditam estar ligadas a jogadores e figuras de destaque em clubes de toda a liga.

O exemplo mais notável foi provavelmente a revelação da ausência do então atacante do Aston Villa Jack Grealish da escalação antes de uma partida contra o Leicester City em fevereiro de 2021.

O então técnico do Leicester, Brendan Rodgers, disse mais tarde que estava a par dos rumores em torno da ausência de Grealish por lesão antes da partida, vencida por seu time.

Um jogo sem lei

Segundo a "BBC", há mais de 11 milhões de pessoas que jogam "Fantasy Premier League", que se tornou uma parte cada vez mais proeminente do ecossistema mais amplo do futebol.

Apesar da existência de regras rígidas que proíbem apostas, a Premier League não oferece nenhuma diretriz específica aos clubes sobre como, ou se, os participantes do jogo devem participar do "Fantasy Premier League".

Em vez disso, o assunto é geralmente tratado como uma questão de responsabilidade de cada clube individualmente.