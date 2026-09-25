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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Escândalo de fraude atinge a Suíça: segundo jogador é cortado da seleção após Xhaka

Suíça
B. Embolo
G. Xhaka
Suíça

A gangue Hells Angels manipula as estrelas

Já não se trata de um caso isolado. Um escândalo moral se alastra como uma bola de neve para atingir dois pilares fundamentais da seleção suíça; após poucos dias da queda do capitão Granit Xhaka, um segundo craque suíço caiu no pântano do famoso "caso da vacina".

A Federação Suíça de Futebol anunciou, em um comunicado oficial impactante na noite desta sexta-feira, o corte imediato do atacante internacional Breel Embolo da concentração da seleção nacional, em razão de seu envolvimento em um caso de certificados de vacinação falsificados contra a covid-19.

O comunicado da federação afirmou: "Breel Embolo informou a Federação Suíça de Futebol sobre a questão relacionada à sua vida pessoal, que foi vazada à imprensa hoje, e, como resultado, a direção da federação decidiu que o jogador não se juntará à seleção conforme estava planejado, e que a seleção concluirá o atual período de treinamento sem ele".

Detalhes impactantes

A imprensa suíça revelou os detalhes completos do escândalo, informando que Embolo, ex-atacante do Schalke e do Borussia Mönchengladbach, obteve certificados de vacinação falsificados em 2021 de um dos membros da famosa gangue "Hells Angels".

De acordo com os relatos, a Procuradoria de Basileia emitiu uma ordem judicial em 25 de novembro de 2025 contra o jogador, com múltiplas acusações relacionadas à incitação à falsificação, e ele foi condenado a uma multa com execução suspensa no valor de 3.000 francos suíços por cada dia.



Admissão e arrependimento

Por sua vez, Embolo, que atualmente joga pelo clube norte-americano Atlanta United, não negou o ocorrido e declarou ao jornal suíço "Schweiz Heute": "Percebi que minhas ações naquela época estavam erradas e assumi a responsabilidade por elas, e é por isso que aceitei a decisão judicial".

A decisão da federação suíça de cortá-lo veio imediatamente após a publicação da decisão judicial nesta sexta-feira, deixando-o oficialmente de fora da lista da seleção.

Com isso, a seleção suíça perde seus dois craques de uma só vez na Liga das Nações da Europa, depois que Xhaka (33 anos), ex-jogador do Gladbach e do Leverkusen, havia admitido no início desta semana ter obtido um certificado falsificado semelhante.

A seleção suíça se prepara para disputar 4 confrontos decisivos no Grupo 2, onde visitará a Macedônia do Norte e a Escócia nos dias 26 e 29 de setembro deste mês, antes de receber a Eslovênia e a Macedônia do Norte em Lucerna nos dias 3 e 6 de outubro, sem seu capitão e seu atacante titular.




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