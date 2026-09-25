Já não se trata de um caso isolado. Um escândalo moral se alastra como uma bola de neve para atingir dois pilares fundamentais da seleção suíça; após poucos dias da queda do capitão Granit Xhaka, um segundo craque suíço caiu no pântano do famoso "caso da vacina".

A Federação Suíça de Futebol anunciou, em um comunicado oficial impactante na noite desta sexta-feira, o corte imediato do atacante internacional Breel Embolo da concentração da seleção nacional, em razão de seu envolvimento em um caso de certificados de vacinação falsificados contra a covid-19.

O comunicado da federação afirmou: "Breel Embolo informou a Federação Suíça de Futebol sobre a questão relacionada à sua vida pessoal, que foi vazada à imprensa hoje, e, como resultado, a direção da federação decidiu que o jogador não se juntará à seleção conforme estava planejado, e que a seleção concluirá o atual período de treinamento sem ele".

Detalhes impactantes

A imprensa suíça revelou os detalhes completos do escândalo, informando que Embolo, ex-atacante do Schalke e do Borussia Mönchengladbach, obteve certificados de vacinação falsificados em 2021 de um dos membros da famosa gangue "Hells Angels".

De acordo com os relatos, a Procuradoria de Basileia emitiu uma ordem judicial em 25 de novembro de 2025 contra o jogador, com múltiplas acusações relacionadas à incitação à falsificação, e ele foi condenado a uma multa com execução suspensa no valor de 3.000 francos suíços por cada dia.









Admissão e arrependimento

Por sua vez, Embolo, que atualmente joga pelo clube norte-americano Atlanta United, não negou o ocorrido e declarou ao jornal suíço "Schweiz Heute": "Percebi que minhas ações naquela época estavam erradas e assumi a responsabilidade por elas, e é por isso que aceitei a decisão judicial".

A decisão da federação suíça de cortá-lo veio imediatamente após a publicação da decisão judicial nesta sexta-feira, deixando-o oficialmente de fora da lista da seleção.

Com isso, a seleção suíça perde seus dois craques de uma só vez na Liga das Nações da Europa, depois que Xhaka (33 anos), ex-jogador do Gladbach e do Leverkusen, havia admitido no início desta semana ter obtido um certificado falsificado semelhante.

A seleção suíça se prepara para disputar 4 confrontos decisivos no Grupo 2, onde visitará a Macedônia do Norte e a Escócia nos dias 26 e 29 de setembro deste mês, antes de receber a Eslovênia e a Macedônia do Norte em Lucerna nos dias 3 e 6 de outubro, sem seu capitão e seu atacante titular.











