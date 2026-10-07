Escândalo de espionagem: punição para o técnico do Southampton, Tonda Eckert, está definida

A Federação Inglesa de Futebol, a FA, anunciou o veredicto nesta quarta-feira. Com isso, o trabalho de Eckert no clube inglês da segunda divisão não será afetado, e ele poderá seguir à beira do campo pelo Southampton.

O treinador de 33 anos liderou na primavera um "plano sofisticado e direcionado" para espionar treinamentos de equipes adversárias, como constatou uma comissão independente da English Football League (EFL). Os clubes afetados foram Middlesbrough, Oxford United e Ipswich Town. O Southampton admitiu as acusações.

O caso de espionagem já havia saído especialmente caro em maio: após a vitória na semifinal contra o Middlesbrough, o Southampton foi excluído dos playoffs da Championship valendo o acesso à Premier League, e o adversário derrotado avançou em seu lugar. Além disso, os Saints perderam quatro pontos na atual temporada. Sem a punição, o Southampton estaria atualmente em uma posição de playoff, e não no 13º lugar.

A defesa de Eckert diante da FA foi bastante curiosa: em seu depoimento no verão, o ex-treinador das categorias de base do RB Leipzig afirmou que não sabia que espionar equipes adversárias violava as regras na Inglaterra. No futebol europeu, essa prática seria amplamente difundida. Já em junho, Eckert havia se desculpado publicamente; mais recentemente, voltou a pedir "perdão".

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Eckert recebe respaldo do dono do clube, Dragan Solak. Eckert é "uma boa pessoa que tomou decisões ruins", disse o magnata sérvio da mídia após o veredicto. Ele está firmemente convencido de que Eckert é "um dos jovens treinadores mais empolgantes da Europa" - ainda que tenha tirado do clube "a chance de 200 milhões de libras".