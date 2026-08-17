Cerca de 25 minutos após o apito final, segundo informações de Bild e Welt, três homens invadiram a área de segurança em frente ao setor dos vestiários dos jogadores, à qual normalmente apenas jogadores, treinadores, funcionários do clube e jornalistas têm acesso. Ali, eles se apresentaram como "primos" da estrela do Real, Arda Güler, e exigiram em voz alta acesso aos jogadores.

Toda a cena teria durado cerca de dez minutos, até que uma funcionária do FC Schalke 04 do departamento de mídia exigiu a credencial dos três arruaceiros. Em seguida, a situação teria escalado cada vez mais.

De acordo com a Bild, os três homens chegaram até a insultar e ameaçar em voz alta a funcionária do S04. "Essa velha claramente não bate bem da cabeça, ela tem problema. Cai fora! Some daqui! Não fale com a gente! Se ao menos um segurança encostar na gente, você vai ver o que acontece", teriam gritado. Também teria havido um tapa no braço quando a mulher quis fotografar os homens para, possivelmente, impor uma proibição de entrada no estádio no futuro.

Os seguranças que estavam por perto e os que foram chamados teriam intervindo apenas com relutância e ajudado a mulher. Em seguida, os três homens teriam deixado o estádio "xingando descontroladamente".

Queridinho do Schalke, Timo Becker faz Vinicius Junior sofrer

Dentro de campo, os Azuis Reais pouco conseguiram fazer no domingo, no jogo de jubileu pelos 25 anos da Arena do Schalke, contra os Merengues e perderam por 3 a 0 para um estrelado elenco altamente concentrado. No começo, o Schalke até ajudou bastante: o gol da vantagem marcado cedo por Kylian Mbappe foi precedido por um erro grotesco de Ron Schallenberg (6). Dean Huijsen (20) e Carlos Espi (57) deram números finais ao placar.

Mesmo assim, houve um grande vencedor do lado dos Mineiros: Timo Becker. O lateral de 29 anos teve pela frente o superstar Vinicius Junior e saiu como claro vencedor do duelo direto. Isso também agradou à torcida azul real, que celebrou Becker com cânticos pouco antes do fim, após mais uma forte dividida contra o brasileiro.

"Esse é o mais alto nível no futebol de clubes. Tivemos de vivenciar isso em muitas situações, mas também é disso que precisamos", disse o técnico Miron Muslic após a partida: "Tivemos de ter disposição para realmente sofrer, porque a qualidade individual do Real é incrivelmente alta. E também foi importante que hoje tenhamos chegado aos nossos limites e, em diferentes situações, tenhamos ficado sobrecarregados. Isso faz parte de um processo de desenvolvimento e crescimento."

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