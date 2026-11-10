Escândalo ao vivo: beIN Sports pede desculpas após comentário vergonhoso

A rede "beIN Sports" apresentou um pedido de desculpas depois que um jornalista foi filmado fazendo comentários inapropriados sobre a estrela do tênis Aryna Sabalenka.

O canal transmitia a cobertura das Finais da WTA para os telespectadores na França quando os torcedores notaram um comentário na transmissão ao vivo que aparentemente não era destinado ao ar, segundo informou o jornal inglês "The Sun".

Durante um vídeo promocional, a câmera focou em Sabalenka, segunda colocada no ranking mundial do tênis feminino, de 28 anos, que mandou um beijo para a câmera.

Mas o jornalista Matthieu Soulier, que aparentemente não percebeu que seu microfone estava aberto, foi ouvido fazendo um comentário inapropriado sobre a bielorrussa ao fundo.

É possível ouvir Soulier dizendo, durante o trecho de vídeo de Sabalenka: "Olha, olha, olha, ela é horrível".

Um dos telespectadores publicou o trecho nas redes sociais, qualificando os comentários como "vergonhosos" e marcando a autoridade reguladora de transmissão francesa.

O usuário também marcou Florent Houzot, diretor de operações de transmissão, programação e editorial da beIN Sports France.

O executivo respondeu rapidamente com um pedido de desculpas em nome da emissora.

Houzot escreveu: "Lamento e condeno veementemente as declarações feitas ao vivo nesta noite durante a transmissão das Finais da WTA".

E acrescentou: "Esses comentários não refletem os valores da beIN SPORTS. Reafirmo nosso compromisso de tratar todos os atletas e colaboradores de nossos programas com respeito".

Soulier ainda não se manifestou sobre a polêmica em curso.

Essa situação acontece apenas um dia depois de a emissora ter anunciado um acordo plurianual para a transmissão do circuito da ATP na França.