Abdallah Fall, presidente da Federação Senegalesa de Futebol, revelou um escândalo administrativo e médico de grande repercussão, que abalou os alicerces da seleção de seu país após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026, quando se descobriu que o médico responsável pela supervisão médica dos “Leões da Teranga” durante 10 anos inteiros era, na verdade, um ginecologista e obstetra, sem as qualificações acadêmicas necessárias para trabalhar com atletas profissionais.

As declarações chocantes foram feitas durante uma coletiva de imprensa tumultuada realizada por Fal na noite de segunda-feira, em uma tentativa de explicar as verdadeiras razões por trás do desempenho desastroso da seleção senegalesa, que acabou levando à demissão do técnico Babi Thiaw.

O presidente da Federação Senegalesa disse, em tom cheio de choque e descontentamento: “Descobrimos, após uma auditoria abrangente e uma análise minuciosa dos arquivos, que o Dr. Abdulrahman Fedor, médico da seleção principal que trabalhou com os Leões da Teranga por 10 anos consecutivos, é, na verdade, um médico especialista em ginecologia e obstetrícia e não possuía qualificação acadêmica nem profissional para supervisionar clinicamente jogadores de futebol profissionais”.

Falta de confiança entre os jogadores e o médico

Fal acrescentou que as investigações internas revelaram outra verdade chocante: os próprios jogadores não confiavam no médico nem em seus planos de tratamento e reabilitação, o que afetou negativamente sua preparação física e psicológica durante as competições internacionais, especialmente no último Mundial.

O presidente da federação continuou: “Os jogadores reclamavam constantemente da ineficácia dos programas terapêuticos oferecidos a eles, e havia dúvidas sobre a capacidade do médico de lidar com lesões esportivas complexas, mas o assunto não foi investigado com seriedade até que a catástrofe ocorresse na Copa do Mundo”.

O escândalo da alimentação

Os escândalos não se limitaram apenas à área médica, mas se estenderam para os aspectos logísticos e administrativos do campo de treinamento que a seleção senegalesa realizou nos Estados Unidos, em preparação para a participação na Copa do Mundo de 2026.

Fal revelou que a direção da Federação Senegalesa se recusou a arcar com as despesas de viagem do cozinheiro da seleção nacional para os Estados Unidos, no âmbito de uma política de austeridade que visa reduzir as despesas financeiras, o que obrigou os jogadores da seleção a recorrer a aplicativos de entrega de comida para solicitar suas refeições diárias — uma situação descrita por observadores como “humilhante para uma seleção nacional que participa do maior torneio de futebol do mundo”.

Essas práticas pouco profissionais geraram forte descontentamento entre os jogadores, que reclamaram da falta de alimentação esportiva especializada e equilibrada de que precisavam para manter sua forma física nos níveis mais altos durante as competições da Copa do Mundo.

Eliminação precoce e humilhante da Copa do Mundo

O Senegal foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após uma dolorosa derrota para a seleção belga por 3 a 2, em uma partida que revelou uma fragilidade evidente nos aspectos técnicos e físicos da equipe africana.

Esse desempenho decepcionante, somado aos sucessivos escândalos administrativos e médicos, levou a uma decisão rápida da diretoria da Federação Senegalesa de demitir o técnico Babi Thiaw de seu cargo, numa tentativa de conter a ampla indignação popular que tomou conta do país após a eliminação precoce.