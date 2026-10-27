Escalada perigosa: crise entre o presidente da Federação Jordaniana e Infantino chega à Justiça

Em um desdobramento chocante que abala os bastidores do futebol asiático, a Confederação Asiática de Futebol decidiu encaminhar o presidente da Federação Jordaniana, o príncipe Ali bin Al-Hussein, aos seus órgãos judiciais, após graves acusações feitas por este último ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, de aproveitar o congresso da confederação para fins políticos, classificando-o como um espetáculo.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou, segundo a "Reuters", que encaminhará o presidente da Federação Jordaniana de Futebol, o príncipe Ali bin Al-Hussein, aos seus órgãos judiciais competentes, no contexto de declarações explosivas feitas por ele após o congresso extraordinário da confederação, realizado em Tóquio na última sexta-feira.

O que desencadeou a crise?

O congresso extraordinário de Tóquio testemunhou o anúncio do presidente da Confederação Asiática, o xeque Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, de seu total apoio à candidatura de Gianni Infantino à reeleição como presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), afirmando que a Ásia está agora unida em torno de Infantino.

Essa mudança ocorre apenas três meses depois de a própria Confederação Asiática acusar Infantino de cometer uma "grave quebra de confiança" a respeito da proposta cancelada da empresa FIFA Forward Enterprise de vender uma participação nos torneios da Fifa, o que torna a atual aproximação surpreendente e polêmica.

Após o encerramento do congresso, o príncipe Ali soltou uma bomba estrondosa, alegando que "não foi permitido a ninguém falar, fazer perguntas, debater ou se comunicar com os meios de comunicação", descrevendo o último dia do congresso como "um mero espetáculo político".

Resposta dura da Confederação Asiática

A resposta asiática veio firme e rápida, e a confederação negou, em comunicado oficial, as alegações do príncipe Ali, afirmando que nem o príncipe Ali nem qualquer representante de qualquer outra federação membro chegaram a solicitar a palavra, e que rejeita qualquer insinuação da existência de irregularidades no andamento dos procedimentos.

A confederação disse em seu contundente comunicado: "A Confederação Asiática de Futebol leva a sério as alegações não sustentadas por qualquer evidência ou prova a respeito de coerção, ameaça ou suborno; essas graves acusações devem ser sustentadas por evidências confiáveis e não podem ser feitas sem uma base factual sólida".

O comunicado acrescentou: "Com base nisso, a Confederação Asiática encaminhará as declarações do presidente da Federação Jordaniana de Futebol, incluindo as alegações apresentadas, aos órgãos judiciais competentes da confederação para análise e para a adoção de qualquer outra medida que julgue apropriada, de acordo com o estatuto da Confederação Asiática e os regulamentos em vigor".

Um ataque antigo que se renova

E esta não é a primeira vez que o príncipe Ali ataca o presidente da Fifa, pois, em agosto passado, ele lançou um ataque público contundente contra Infantino, acusando-o de "chantagem" e afirmando que a Fifa ofereceu ajuda para resolver os problemas do reino em troca de seu apoio político, acusações que hoje voltam a colocar o futebol asiático sobre um barril de pólvora, entre a lealdade à Fifa e a independência da decisão asiática.



