O presidente argentino Javier Milei voltou a incendiar a polémica em torno do Campeonato do Mundo de 2026 ao acusar o Brasil, o México e o Partido Democrata norte-americano de contribuírem para o financiamento daquilo que classificou como uma "campanha contra a Argentina".

Segundo o site francês "Foot Mercato": "Em declarações à Radio Mitre, o presidente afirmou, sem apresentar qualquer prova, que entidades estrangeiras investiram numa operação destinada a denegrir a imagem do país e da sua seleção nacional, chegando mesmo a insinuar que 25% dos recursos vieram do governo brasileiro".

E prosseguiu: "Milei denunciou ainda as atitudes dos pensadores progressistas que, segundo afirmou, tentam impedir a divulgação das suas ideias políticas".

Estas declarações surgem em meio a tensões já crescentes entre Buenos Aires e Brasília. Na verdade, as relações diplomáticas entre a Argentina e o Brasil deterioraram-se na sequência de novos ataques verbais lançados por Milei contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e várias figuras brasileiras.

E, enquanto as críticas dirigidas ao comportamento da seleção da Argentina (a albiceleste) durante o Campeonato do Mundo suscitaram fortes reações, o presidente argentino optou por transformar este diferendo num confronto político, acusando os seus adversários de tentarem enfraquecer o seu país no cenário internacional.