Um político espanhol anunciou uma iniciativa oficial para tentar excluir Marrocos da organização da Copa do Mundo de 2030, realizada em conjunto com a Espanha e Portugal.

O porta-voz da coligação "Esquerda Unida" (IU) no parlamento espanhol, Enrique Santiago, afirmou que a Copa do Mundo de futebol organizada por aquele que classificou como "lacaio de Trump", em referência ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, não dispõe das garantias suficientes para ser realizada em Marrocos, exigindo a suspensão de todas as atividades e preparações em curso para a organização deste evento no país árabe em 2030.

Em entrevista à televisão espanhola (TVE), Santiago explicou que a Copa do Mundo representa um "espaço de amizade" e um ponto de encontro entre os povos; por isso, considera que, após os acontecimentos da cidade de Ceuta, não é possível dar continuidade a esse tipo de cooperação com Marrocos, dirigindo graves acusações ao país.

Com base nisso, o dirigente da "Esquerda Unida" exigiu o congelamento da organização por parte da Espanha do Mundial de 2030 em conjunto com Marrocos e Portugal, "até que seja garantido o respeito aos direitos humanos e preservada a soberania espanhola".

O porta-voz da "Esquerda Unida" explicou que sua bancada parlamentar apresentará um projeto de proposta não vinculativo, para abrir o debate sobre esse tema dentro do parlamento, indicando que buscarão sua aprovação por consenso e unanimidade total entre os membros da casa.