Enzo Maresca, treinador do Manchester City, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira à noite, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A escalação do Manchester City ficou assim:

Donnarumma, Khusanov, Diaz, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernandes, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Do outro lado, Luis Enrique, técnico do Saint-Germain, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou assim:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Fabián, Vitinha, Akliouche, Doué, Dembélé.