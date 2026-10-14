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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Escalações oficiais: Haaland e Dembélé frente a frente no duelo entre Manchester City e Paris Saint-Germain

Manchester City x PSG
Manchester City
PSG
Liga dos Campeões
England
França

Cúpula aguardada

Enzo Maresca, treinador do Manchester City, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira à noite, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A escalação do Manchester City ficou assim:

Donnarumma, Khusanov, Diaz, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernandes, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

  Do outro lado, Luis Enrique, técnico do Saint-Germain, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou assim:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Fabián, Vitinha, Akliouche, Doué, Dembélé.

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