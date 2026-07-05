Escalações oficiais da Inglaterra e do México... Tuchel coloca em campo todas as suas armas ofensivas e Aguirre desafia com um trio de ataque explosivo

Os olhos dos fãs de futebol de todo o mundo estão voltados para o histórico Estádio Azteca, na capital mexicana, Cidade do México, que sediará, na madrugada desta segunda-feira, um dos confrontos mais acirrados das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quando a seleção da Inglaterra enfrentará a do México em uma partida cujo lema é “Sem margem para erros”, já que ambas as equipes buscam garantir a vaga nas quartas de final e dar continuidade ao sonho de disputar o título mundial.

As seleções da Inglaterra e do México anunciaram suas escalações oficiais para o tão aguardado confronto, que será disputado nas oitavas de final da Copa do Mundo. Cada time entra em campo com grandes ambições de continuar sua trajetória no torneio, já que qualquer tropeço significará o fim da jornada e a eliminação da competição.

Escalação oficial do México contra a Inglaterra

O técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre, optou pelo esquema tático 4-3-3, e a escalação ficou da seguinte forma:

- Goleiro: Raúl Rangel.

- Defesa: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo.

- Meio-campo: Luis Romo, Éric Lira, Gilberto Mora.

- Ataque: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Escalação oficial da Inglaterra contra o México

Por outro lado, o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, optou por adotar o esquema 4-2-3-1, com o atacante Harry Kane como líder, em uma formação de caráter ofensivo, que ficou da seguinte forma:

- Goleiro: Jordan Pickford.

- Defesa: Jarell Quansah, Ezri Konsa, Mark Guihi, Miles Lewis Skilley.

- Meio-campo: Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham.

- Ataque: Anthony Gordon, Harry Kane, Bukayo Saka.

Os torcedores das duas seleções aguardam ansiosamente um confronto acirrado entre a equipe de Tuchel, que conta com alguns dos maiores astros do futebol inglês, e a seleção mexicana, que busca aproveitar a vantagem de jogar em casa e o apoio da torcida para causar uma grande surpresa e se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.