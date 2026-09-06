Escalações do dérbi de Londres: Konsa titular no Arsenal e o trio de fogo comanda o Chelsea

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o Chelsea, na noite deste domingo, no Emirates Stadium, no dérbi de Londres, pela terceira rodada da Premier League.
O recém-chegado Ezri Konsa começa como titular na defesa do Arsenal pela primeira vez, enquanto Kai Havertz lidera o ataque do Arsenal.
A escalação do Arsenal ficou assim:
Goleiro: Raya.
Defesa: White, Konsa, Gabriel, Calafiori.
Meio-campo: Raya, Lewis-Skelly, Ødegaard.
Ataque: Tzolis, Saka, Havertz.
Do outro lado, Xabi Alonso, técnico do Chelsea, aposta no trio ofensivo de sempre, formado por Cole Palmer, Morgan Rogers e João Pedro.
A escalação do Chelsea ficou da seguinte forma:
Goleiro: Emiliano Martínez.
Defesa: Aidoo, Lacroix, Fofana.
Meio-campo: Neto, James, Lavia, Hato.
Ataque: Rogers, Palmer, João Pedro.
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