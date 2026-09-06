Escalações do dérbi de Londres: Konsa titular no Arsenal e o trio de fogo comanda o Chelsea

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o Chelsea, na noite deste domingo, no Emirates Stadium, no dérbi de Londres, pela terceira rodada da Premier League.

O recém-chegado Ezri Konsa começa como titular na defesa do Arsenal pela primeira vez, enquanto Kai Havertz lidera o ataque do Arsenal.

A escalação do Arsenal ficou assim:

Goleiro: Raya.

Defesa: White, Konsa, Gabriel, Calafiori.

Meio-campo: Raya, Lewis-Skelly, Ødegaard.

Ataque: Tzolis, Saka, Havertz.

Do outro lado, Xabi Alonso, técnico do Chelsea, aposta no trio ofensivo de sempre, formado por Cole Palmer, Morgan Rogers e João Pedro.

A escalação do Chelsea ficou da seguinte forma:

Goleiro: Emiliano Martínez.

Defesa: Aidoo, Lacroix, Fofana.

Meio-campo: Neto, James, Lavia, Hato.

Ataque: Rogers, Palmer, João Pedro.

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