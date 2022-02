Escalações de Juventus-SC x Avaí, pelo Campeonato Catarinense 2022, e últimas notícias

Em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano, o Avaí vai até Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, no Estádio João Marcatto, enfrentar o G.E. Juventus às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (02). O último confronto entre as duas equipes marca uma vitória do Tricolor Jaraguaense por 2 a 0.

Nas últimas partidas, o Avaí venceu o Barra por 2 a 0 e tenta manter uma sequência de bons resultados para subir na tabela. O Juventus, no entanto, foi derrotado para a Chape, e tem necessidade de se recuperar para não descer na competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O Juventus-SC chega para o confronto com o time completo, mas com Tenner e Pedrinho amarelados no último confronto, contra a Chapecoense, na derrota por 2 a 0. O goleiro do clube, Hudson, vem sendo muito criticado nas redes sociais da equipe, mas deve ser titular para o próximo duelo.

No caso dos visitantes, da mesma forma, o elenco pode se manter o mesmo. "É um início desafiador, mas que a gente está preparado e se empenhando muito", disse Douglas Friedrich, goleiro do Avaí, em entrevista ao próprio clube, visando o duelo contra o Juventus-SC.

Do Time da Raça, Bruno Silva e Arthur Chaves chegam para o duelo amarelados. Chaves, inclusive, possui dois cartões, então precisa ter cuidado com o terceiro para que não fique de fora do próximo duelo.

Possível escalação do Juventus-SC: Hudson Júnior; Reinaldo, Alex Travassos, Jeffinho e Felipe Gregório; Roger, Banguelê e Lucas de Sá; Maikon Leite, Uéderson e Matheus Claudino.

Possível escalação do Avaí: Douglas; Arthur Chaves, Alemão, Matheus Ribeiro e Diego Matos; Bruno Silva, Eduardo e Lourenço; Renato, Vinícius Leite e Copete.

DESFALQUES

JUVENTUS-SC

Não há desfalques

AVAÍ

Não há desfalques

TRANSMISSÃO

O duelo entre Juventus-SC e Avaí será transmitido através do streaming por assinatura do Catarinense Fort. Pela GOAL, você acompanha os principais lances do jogo em tempo real clicando aqui.