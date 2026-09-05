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Rian Rosendaal

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Escalação surpreendente: Feyenoord resolve de forma criativa a ausência de Hadj Moussa

NEC Nijmegen x Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
Eredivisie

Giovanni van Bronckhorst divulgou sua escalação para o duelo fora de casa contra o NEC. O técnico do Feyenoord precisa improvisar de imediato, porque Anis Hadj Moussa não faz parte dos relacionados após a agitação em torno de sua possível transferência para o Ittihad Club.

Tjark Ernst defenderá o gol do time de Roterdã na tarde deste sábado, no De Goffert. Givairo Read começa na lateral direita, enquanto Jeremiah St. Juste e Tsuyoshi Watanabe formam a dupla de zaga, e Mika Mármol atua pelo lado esquerdo.

No meio-campo, Van Bronckhorst escolhe Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivay Zechiël. Assim, Targhalline mantém sua vaga entre os titulares, apesar de sua atuação abaixo no duelo com o ADO Den Haag.

No ataque, as mudanças são as mais chamativas. Nacho Ferri ganha a chance como centroavante após a saída de Ayase Ueda para o Lille OSC e terá apoio pelos lados de Gaoussou Diarra e Luciano Valente.

A expectativa inicial era de que Hadj Moussa começasse pela ponta direita, mas o argelino está totalmente ausente. Segundo o De Telegraaf, ele chegou atrasado para a saída do ônibus da equipe rumo a Nijmegen e, em seguida, foi para casa.

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Com isso, Van Bronckhorst precisou ajustar sua formação ofensiva. Diarra vai para a ponta direita, Valente começa pelo lado esquerdo e Zechiël terá, segundo Dennis van Eersel, uma função ofensiva como camisa 10.

A ausência de Hadj Moussa ocorre em meio à novela de transferência envolvendo o atacante. O Ittihad fez uma proposta de 37,5 milhões de euros na sexta-feira, e Hadj Moussa quer muito se transferir para a Arábia Saudita, mas o Feyenoord decidiu não colaborar com a negociação.

O Feyenoord entra em campo neste sábado, às 16h30, para o duelo fora de casa contra o NEC. 

Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Diarra, Ferri, Valente.

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