O Al-Ahli, da Arábia Saudita, se prepara para disputar um confronto de peso diante do Sundowns, da África do Sul, pela Copa Intercontinental de Clubes, em uma partida na qual a equipe saudita busca manter sua presença continental e conquistar um resultado que lhe dê um novo impulso no torneio.

A expectativa é de que Marino Pušić, o técnico do Al-Ahli, aposte em um grupo de seus principais nomes, com algumas mudanças que podem dar ao time uma configuração diferente no confronto contra o Sundowns, especialmente diante da importância de equilibrar os lados defensivo e ofensivo.

Baatiyah e Diaby aparecem como titulares

A escalação prevista conta com a participação do recém-chegado Saeed Baatiyah como titular na posição de lateral-direito, aparecendo pela primeira vez no time titular em um confronto de peso diante do Sundowns, enquanto Ibrahim Diaby estará no meio-campo ao lado de Valentin Atangana.

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Pušić conta com a dupla para dar ao Al-Ahli mais equilíbrio, especialmente porque a partida pode exigir um grande esforço para lidar com as transições do Sundowns e a velocidade de seus jogadores, mantendo ao mesmo tempo a capacidade da equipe saudita de construir jogadas de ataque.

Escalação provável do Al-Ahli

Goleiro: Edouard Mendy.

Linha defensiva: Zakaria Hawsawi, Roger Ibañez, Merih Demiral, Saeed Baatiyah.

Meio-campo: Valentin Atangana, Ibrahim Diaby.

Ataque: Francisco Trincão, Galeno, Eduard Spertsyan.

Centroavante: Ivan Toney.

O Al-Ahli aparece com essa escalação em um esquema 4-2-3-1, com uma dupla no meio-campo à frente da linha defensiva, enquanto Trincão, Galeno e Spertsyan se movimentam atrás de Ivan Toney, em busca de aproveitar os espaços e chegar ao gol do Sundowns.

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A capacidade do Al-Ahli de manter o equilíbrio segue sendo o ponto mais importante na escalação esperada, especialmente porque o Sundowns tem velocidade e capacidade de aproveitar os espaços, o que torna as movimentações dos meio-campistas e dos laterais extremamente importantes durante a partida.