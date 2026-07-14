Escalação prevista para o confronto entre França e Espanha: Pedri como reserva... e a França recupera seu “craque do meio-campo”

O estádio “AT&T”, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, recebe hoje à noite, terça-feira, um confronto acirrado entre as seleções da Espanha e da França nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, em uma disputa decisiva pela vaga na final.

A seleção “La Roja”, comandada pelo técnico Luis de la Fuente, chega ao jogo com um leve déficit de preparação física em relação à sua contraparte francesa, já que os espanhóis tiveram um dia a menos de descanso do que os “Les Bleus”, além de sofrerem com um maior cansaço logístico devido às repetidas viagens durante o torneio.

Do ponto de vista puramente técnico, o confronto promete ser uma batalha tática acirrada entre o domínio do meio-campo espanhol — que não conhece a derrota há 37 partidas oficiais consecutivas — e a solidez da defesa francesa e a força de seu meio-campo, sob o comando do experiente técnico Didier Deschamps.

A seleção espanhola, apesar do cansaço acumulado, conta com a solidez da dupla defensiva formada por Pau Kubarsi e Aymeric Laporte, além da excelente preparação física de seus campeões olímpicos, na tentativa de conter a velocidade alucinante de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé e fazer história mais uma vez ao se classificar para a final.

Espera-se que a seleção espanhola entre em campo com a seguinte escalação:

Goleiro: Unai Simón

Defesa: Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Meio-campo: Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz

Ataque: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Já a seleção francesa deve escalar a seguinte formação:

Goleiro: Mike Maignan

Defesa: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Deny

Meio-campo: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Oulissi

Ataque: Ousmane Dembélé, Dui, Kylian Mbappé