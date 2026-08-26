Escalação oficial: Ivan Toney comanda o ataque do Al Ahli no confronto contra o Auckland City





Marino Pušić, treinador do Al-Ahli saudita, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Auckland City, da Nova Zelândia, na noite desta quarta-feira, pela competição da Copa Intercontinental 2026.

O estádio Al-Inma, casa do Al-Ahli, na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, recebe a partida do Al-Ahli contra o Auckland City, pela primeira rodada da Copa Intercontinental de clubes.

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O vencedor marcará encontro com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na próxima fase, dentro da Copa Intercontinental entre os campeões da Ásia, da África e da Oceania.

A escalação do Al-Ahli saudita ficou da seguinte forma:

Goleiro: Édouard Mendy.

Defesa: Mohammed Abdulrahman, Merih Demiral, Roger Ibañez e Zakaria Hawsawi.

Meio-campo: Ziyad Al-Johani, Spertsyan e Atangana.

Ataque: Trincão, Ivan Toney e Galeno.

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