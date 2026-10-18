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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Escalação do Real Madrid: Mourinho surpreende seu jogador em grande fase e muda a posição de Valverde

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Endrick
F. Valverde
J. Mourinho
Espanha

Mourinho dá a estrela do Real Madrid sua primeira titularidade

José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o Sevilla, no domingo à noite, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

Mourinho apostou em seu astro brasileiro Endrick pela primeira vez na escalação titular nesta temporada, após sua grande atuação na partida contra a Roma, pela Liga dos Campeões.

O turco Arda Güler também aparece entre os titulares, depois de ter começado o último jogo, diante da Roma, no banco de reservas.

O jornal Marca analisou a escalação do Merengue e afirmou que o meio-campista Fede Valverde vai atuar na lateral, posição em que não desejava jogar nas temporadas anteriores.

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18 de out. de 2026

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Mourinho deixou Trent Alexander-Arnold e Denzel Dumfries no banco de reservas, enquanto Yan Diomande assumirá o papel de Vinícius Júnior, que desfalca a equipe por suspensão.

A escalação do Real Madrid ficou assim:

Goleiro: Thibaut Courtois

Defesa: Valverde, Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Meio-campo: Tchouaméni, Arda Güler, Yan Diomande

Ataque: Jude Bellingham, Endrick, Kylian Mbappé


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