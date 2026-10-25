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imago-sport-1084282035.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduzido por

Escalação do PSV: Peter Bosz toma decisão definitiva sobre a condição física de Ruben van Bommel

PSV x Feyenoord
PSV
Feyenoord
Eredivisie

Peter Bosz anunciou a escalação do PSV, que recebe o Feyenoord para um confronto de peso pela Vriendenloterij Eredivisie. O duelo entre os gigantes holandeses, em Eindhoven, começa às 14h30. 

Matej Kovár será o goleiro do PSV. Bosz fez uma mudança na defesa em relação ao jogo da Liga dos Campeões contra o FC Porto (vitória por 0 a 1): Armando Obispo volta no lugar de Yarek Gasiorowski. 

Com isso, Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida e Filip Kostic mantêm suas posições. 

Mauro Júnior e Kodai Sano serão os volantes. Guus Til completa o meio-campo, o que obriga Bosz a fazer ajustes no ataque. 

Mijnans está fora do setor ofensivo porque recebeu cartão vermelho contra o ADO Den Haag e, por isso, está suspenso para o confronto em Eindhoven. Assim, Esmir Bajraktarevic ganha uma vaga entre os titulares. 

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O ataque é completado por Ivan Perisic e Ruben van Bommel, que está em condições de atuar pela esquerda. Ricardo Pepi ainda não está à disposição.

Escalação do PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Bajraktarevic, Perisic, Van Bommel. 

Confira aqui a escalação do Feyenoord.

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