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Jonathan van Haaster

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Escalação do NEC: Dusan Tadic fica no banco, Kodai Sano está totalmente fora contra o Olympiakos

Olympiacos x NEC Nijmegen
Olympiacos
NEC Nijmegen
Champions League Qualification

O técnico do NEC, Dick Schreuder, anunciou sua escalação para o jogo de ida da terceira fase preliminar da Champions League contra o Olympiakos. Dusan Tadic começa no banco, enquanto Kodai Sano nem foi relacionado.

Mais cedo, surgiu a notícia de que PSV e NEC chegaram a um acordo em linhas gerais sobre a transferência de Sano. Por isso, o japonês já não está mais à disposição do técnico Dick Schreuder.

Gonzalo Crettaz começa no gol do NEC, cuja defesa será formada por Tobias Storm, Philippe Sandler e Deveron Fonville.

O meio-campo com quatro jogadores é formado por Sami Ouaissa, Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro e Clement Bischoff. Monteiro, que chegou neste verão vindo do PEC Zwolle, é o substituto de Sano.

No ataque, portanto, ainda sem Tadic por enquanto, que neste verão escolheu, sem custos de transferência, uma aventura em Nijmegen. Tjaronn Chery, Bryan Linssen e Noé Lebreton terão a missão de marcar os gols.

Champions League Qualification
Olympiacos crest
Olympiacos
OLY
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC

Escalação do Olympiakos: Popovic; Saliakas, David Carmo, Retsos, Casals; Mouzakitis, Dani García; Rodinei, Chiquinho, Onyemaechi; El Kaabi.

Escalação do NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Monteiro, Bischoff; Chery, Lebreton; Linssen.

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