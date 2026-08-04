Escalação do NEC: Dusan Tadic fica no banco, Kodai Sano está totalmente fora contra o Olympiakos

O técnico do NEC, Dick Schreuder, anunciou sua escalação para o jogo de ida da terceira fase preliminar da Champions League contra o Olympiakos. Dusan Tadic começa no banco, enquanto Kodai Sano nem foi relacionado.
Mais cedo, surgiu a notícia de que PSV e NEC chegaram a um acordo em linhas gerais sobre a transferência de Sano. Por isso, o japonês já não está mais à disposição do técnico Dick Schreuder.
Gonzalo Crettaz começa no gol do NEC, cuja defesa será formada por Tobias Storm, Philippe Sandler e Deveron Fonville.
O meio-campo com quatro jogadores é formado por Sami Ouaissa, Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro e Clement Bischoff. Monteiro, que chegou neste verão vindo do PEC Zwolle, é o substituto de Sano.
No ataque, portanto, ainda sem Tadic por enquanto, que neste verão escolheu, sem custos de transferência, uma aventura em Nijmegen. Tjaronn Chery, Bryan Linssen e Noé Lebreton terão a missão de marcar os gols.
Escalação do Olympiakos: Popovic; Saliakas, David Carmo, Retsos, Casals; Mouzakitis, Dani García; Rodinei, Chiquinho, Onyemaechi; El Kaabi.
Escalação do NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Monteiro, Bischoff; Chery, Lebreton; Linssen.