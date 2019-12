Escalação do Flamengo para estreia no Mundial tem Gabigol e Bruno Henrique; veja

Final do Mundial será disputada neste sábado (21), em Doha; Fla busca vaga para a grande decisão do campeonato

O se prepara para o principal duelo do time no ano até então. Após ser bicampeão da Libertadores, a equipe comandada por Jorge Jesus encara o Al-Hilal, da , logo mais, de olho em uma vaga à final do Mundial Interclubes.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Com todos os titulares dísponiveis, o Flamengo irá a campo com força máxima. Bruno Henrique e Gabigol, artilheiros do clube na temporada, são a principal esperança dos rubros-negros na partida.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Al-Hilal na semifinal do . Vamos, Flamengo! #FLAxALH #ClubWC pic.twitter.com/LqE8QGUYgI — Flamengo (@Flamengo) December 17, 2019

Os torcedores rubro-negros vão acompanhar a seguinte escalação do Mengão: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.