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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Escalação do dérbi de Londres: Konsa titular no Arsenal e trio de fogo lidera o Chelsea

Arsenal x Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Arteta
X. Alonso
England
Espanha

Confronto explosivo na Premier League

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Chelsea, na noite deste domingo, no Emirates Stadium, no dérbi de Londres, pela terceira rodada da Premier League.

O recém-chegado Ezri Konsa começa como titular na defesa do Arsenal pela primeira vez, enquanto Kai Havertz lidera o ataque do Arsenal.

A escalação do Arsenal ficou assim:

Goleiro: Raya.

Defesa: White, Konsa, Gabriel, Calafiori.

Meio-campo: Raya, Lewis-Skelly, Odegaard.

Ataque: Tzolis, Saka, Havertz.

Do outro lado, Xabi Alonso, técnico do Chelsea, aposta no trio ofensivo de costume, formado por Cole Palmer, Morgan Rogers e João Pedro.

A escalação do Chelsea ficou assim:

Goleiro: Emiliano Martínez.

Defesa: Acheampong, Lacroix, Fofana.

Meio-campo: Neto, James, Lavia, Hato.

Ataque: Rogers, Palmer, João Pedro.

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