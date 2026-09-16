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imago-sport-1083361769.jpgZUMA Press Wire

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Escalação do Barcelona contra o Racing: qual é a situação de Hamza Abdel Karim em seu primeiro jogo após a renovação?

H. Abdelkarim
H. Flick
Barcelona x Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
Egito
Alemanha
Espanha

Flick faz 4 mudanças em sua escalação

Hansi Flick, técnico do Barcelona, anunciou a escalação oficial de sua equipe para o duelo contra o visitante Racing Santander, na noite desta quarta-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

Flick manteve o egípcio Hamza Abdel Karim fora do time titular, na primeira partida após a assinatura de um novo contrato que o mantém no "Camp Nou" até 2030, com o jogador começando no banco de reservas.

O jovem atacante assinou o novo contrato na noite de ontem, terça-feira, com o clube catalão preferindo blindar seu jogador com uma cláusula de rescisão que chegou a 150 milhões de euros, em vez dos 15 milhões apenas de seu contrato anterior.

Reportagens da imprensa haviam indicado que a comissão técnica do Barcelona não quis utilizar Hamza Abdel Karim nas primeiras partidas da temporada, durante a janela de transferências de verão, antes da renovação do contrato, por receio de que ele se transferisse para outro clube.

Mas Abdel Karim negou isso durante a coletiva de imprensa que se seguiu à assinatura do contrato, ontem.

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Hamza Abdel Karim atuou com a camisa do Barcelona em nível oficial apenas por 4 minutos no final da partida contra o Rayo Vallecano, pela terceira rodada de LaLiga, mas participou mais de uma vez em jogos amistosos, e marcou 4 gols.

Por outro lado, Flick escala Karim Adeyemi na posição de ponta-esquerda no lugar de Anthony Gordon, que foi titular na última partida contra o Levante, enquanto Dani Olmo entra no lugar de Fermín López no meio-campo.

Na linha de defesa, o treinador alemão aposta em Andreas Christensen no lugar de Pau Cubarsí, e João Cancelo no lugar de Xavi Espart.

O Barcelona busca dar continuidade às vitórias no Campeonato Espanhol, depois que o atual campeão atropelou seus cinco adversários desde o início da atual temporada.

O Barça lidera a tabela de classificação com 15 pontos, superando o Real Madrid pelo saldo de gols, atual segundo colocado, e a equipe catalã pode abrir vantagem na liderança caso obtenha um resultado positivo hoje.

Escalação do Barcelona contra o Racing Santander:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, João Cancelo.

Meio-campo: Rodri, Pedri, Dani Olmo.

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

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