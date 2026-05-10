O Ajax luta pelo terceiro lugar na Vriendenloterij Eredivisie. Para isso, precisa vencer no domingo o FC Utrecht, que visita a Johan Cruijff ArenA. Óscar García já divulgou a escalação do time da casa.

Maarten Paes mantém a vaga no gol do Ajax. Também não há surpresas na zaga. Anton Gaaei (direita), que marcou contra o PSV, e Lucas Rosa (esquerda) ocupam as laterais. Josip Sutalo e Youri Baas formam o eixo da defesa do Ajax contra os visitantes de Utrecht.

Davy Klaassen pode voltar a jogar pela primeira vez desde 22 de março, mas não será titular em casa. Youri Regeer, Oscar Gloukh e Jorthy Mokio formam o meio-campo de três do Ajax neste importante jogo para a qualificação europeia. Ko Itakura fica no banco.

Kasper Dolberg causou boa impressão na semana passada contra o PSV e, por isso, volta a receber a confiança do técnico espanhol. Wout Weghorst está totalmente recuperado, mas terá que ter paciência quanto ao tempo de jogo. Steven Berghuis deve criar perigo pela direita, com Mika Godts mais uma vez ocupando a lateral esquerda.

Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Gloukh, Mokio; Berghuis, Dolberg, Godts

Escalação do FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani; Zechiël, De Wit, Engwanda; Cathline, Haller, Karlsson.