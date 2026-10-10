Escalação do Ajax contra o NEC: segunda vaga entre os titulares para Sofyan Amrabat, Davy Klaassen está ausente

O Ajax retoma a Eredivisie neste sábado, em casa, contra o NEC. O técnico Míchel Sánchez tem os problemas de lesão necessários e, por isso, precisa mexer, como mostra a escalação. O duelo em Amsterdã começa às 21h.

Míchel não poderá contar, por lesão, com Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis e Kasper Dolberg. Simon Adingra e Yves Bissouma podem estrear neste sábado, como indicou o treinador espanhol em entrevista coletiva. Aaron Bouwman está novamente em forma após uma lesão.

Marc ter Stegen estará no gol contra o NEC. Lucas Rosa (pela direita) e Owen Wijndal (pela esquerda) serão os laterais. Thilo Kehrer e Youri Baas formam o miolo da defesa do time de Amsterdã.

No meio-campo, não haverá Davy Klaassen: ele começa no banco. Míchel opta por escalar Jorthy Mokio, Sofyan Amrabat e Julian Brandt no reinício da Eredivisie.

Sem Berghuis, portanto, Viktor Tsygankov ganha uma chance pela direita no ataque. Oscar Gloukh atua pela esquerda, com Tolu Arokodare começando como centroavante do time da casa.

O Ajax precisa vencer para seguir próximo dos times do topo da tabela. Além disso, uma boa preparação geral é desejável tendo em vista o confronto de quinta-feira com o Hajduk Split, pela Conference League.

Escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Gloukh.

Escalação do NEC: Crettaz; Storm, Schuurs, Gabriel Brás; Tadic, Nejasmic, Kers, Fonville; Chery, Lebreton; Linssen.