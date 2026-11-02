O jornal espanhol "Mundo Deportivo" levantou questionamentos sobre a precisão na reprodução das declarações do português José Mourinho, treinador do Real Madrid, após o confronto diante do Racing Santander, depois de atribuir a ele a admissão de que o pênalti concedido a Kylian Mbappé não foi correto, em uma versão que difere de maneira notável das demais fontes espanholas que reproduziram a fala do treinador.

O jornal catalão havia publicado uma reportagem intitulada "Mourinho: está claro que não foi pênalti", na qual afirmou que o treinador português admitiu que a entrada de Brati sobre Mbappé não merecia a marcação de um pênalti, e atribuiu a ele a seguinte declaração: "Quando o árbitro marcou o pênalti para Mbappé eu estava tranquilo porque estava a 60 metros de distância e não consegui vê-lo, mas depois de assisti-lo no tablet eu disse: se o árbitro de vídeo não estivesse dormindo, isso não é pênalti".

O jornal acrescentou que Mourinho afirmou claramente que a jogada não merecia pênalti, o que conferiu à declaração um significado chamativo, por configurar uma admissão do treinador do Real Madrid de que sua equipe se beneficiou de uma decisão arbitral equivocada.

Uma versão completamente diferente nos demais jornais

Mas a revisão das declarações publicadas em outros veículos de imprensa espanhóis revelou uma diferença substancial no contexto da fala.

O próprio jornal "Sport", catalão, reproduziu a declaração de forma diferente, esclarecendo que Mourinho estava falando sobre o pênalti marcado a favor do Racing por um toque de mão em Aurélien Tchouaméni, antes que o árbitro de vídeo interviesse e anulasse a decisão.

As declarações do treinador português, segundo o "Sport", vieram no contexto de sua defesa da decisão de anular o pênalti, depois que ele esclareceu que a bola bateu na mão de Tchouaméni vinda de seu corpo e, portanto, não justificava a marcação de uma infração.

E, de maneira ainda mais clara, o jornal espanhol "As" publicou literalmente a pergunta que foi feita a Mourinho, e que tratava dos dois pênaltis, sobre Mbappé e Tchouaméni, ao mesmo tempo, e indicou expressamente que o treinador evitou dar uma opinião direta sobre a primeira jogada, apesar de ter sido perguntado sobre ela, enquanto concentrou sua fala no segundo lance.

E a questão não parou nos jornais, pois o site oficial do Real Madrid publicou a transcrição completa da coletiva de imprensa, e colocou a declaração sob o título "protestos do Racing", antes de Mourinho mencionar Tchouaméni pelo nome, para depois falar da bola que bateu em seu corpo, seguindo isso diretamente com a frase sobre o árbitro de vídeo dormindo, e então sua afirmação de que o pênalti não foi correto.

O jornal confundiu os dois lances?

Voltando à sequência das declarações, parece haver uma confusão evidente na reportagem do "Mundo Deportivo" entre os dois lances polêmicos da partida.

No primeiro tempo, Mbappé sofreu um pênalti após um contato com Mateo Brati, do qual o Real Madrid marcou o gol da vantagem, em meio a amplos protestos dos jogadores do Racing e de sua comissão técnica, por acreditarem que o contato não foi suficiente para marcar uma infração.

E no segundo tempo, o árbitro marcou outro pênalti para o Racing após a bola bater na mão de Tchouaméni, mas voltou atrás em sua decisão depois da revisão da tecnologia de vídeo, após ficar constatado que a bola bateu na mão do jogador do Real Madrid vinda de seu pé enquanto ele tentava jogá-la.

E foi exatamente aqui que vieram as declarações de Mourinho sobre a necessidade de se conhecer as regras, afirmando que o toque de mão de Tchouaméni não justifica um pênalti, e que o árbitro de vídeo estava certo ao intervir para anular a decisão.

Erro ou má-fé?

Não se pode afirmar com certeza que o que ocorreu com o Mundo Deportivo foi intencional ou resultado de má-fé, mas a diferença entre a reportagem publicada no jornal e a transcrição oficial da coletiva de imprensa, somada ao que os demais veículos de imprensa reproduziram, impõe questionamentos legítimos sobre a precisão da redação e da edição.

E a questão ganha uma sensibilidade adicional ao se considerar a identidade catalã do jornal e suas posições conhecidas na cobertura das notícias do Real Madrid e do Barcelona, mas a inclinação editorial por si só não basta para comprovar uma distorção intencional de uma declaração.