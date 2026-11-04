Erro no cartão vermelho! Painel da Premier League admite que Cole Palmer deveria ter sido expulso por conduta violenta na derrota do Chelsea para o Tottenham

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Cole Palmer, jogador do Chelsea, deveria ter sido expulso por conduta violenta na recente derrota no clássico londrino contra o Tottenham, segundo o painel de incidentes importantes das partidas da Premier League. Embora o jogador da seleção inglesa tenha acabado expulso após receber dois cartões amarelos, os responsáveis agora admitem que ele teve sorte de permanecer em campo depois de um confronto acalorado.

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Painel identifica erro em lance de conduta violenta

O painel de Lances Decisivos das Partidas (KMI) da Premier League concluiu que o árbitro Chris Kavanagh cometeu um erro significativo ao não mostrar um cartão vermelho direto a Palmer na derrota do Chelsea por 2 a 0 para o Tottenham, em 24 de outubro. O lance ocorreu depois que o meio-campista do Tottenham Mateus Fernandes usou o braço para bloquear um passe, impedindo Palmer de avançar livre. Irritado com o toque de mão, o jogador do Chelsea perdeu a cabeça, correu até Fernandes e deu uma carga nele enquanto se levantava, atingindo seu rosto.

Kavanagh optou pelo cartão amarelo naquele momento, mas o painel independente de cinco integrantes analisou as imagens posteriormente e concluiu que a punição foi insuficiente. Segundo as conclusões do painel, três dos cinco integrantes consideraram que o jogador da seleção inglesa deveria ter sido expulso imediatamente por conduta violenta. Eles apontaram que houve “contato claro com a cabeça” e descreveram a reação física agressiva de Palmer como “desnecessária, perigosa e feita com força excessiva”, sugerindo que ele teve sorte de permanecer em campo pelo tempo que permaneceu.

Divergências sobre a decisão em campo

Embora a maioria do painel de KMI tenha defendido um cartão vermelho direto, antes de Palmer acabar expulso pelo segundo amarelo após uma entrada fora do tempo em Conor Gallagher, a decisão não foi unânime. Dois dos cinco integrantes concordaram com a decisão inicial do árbitro de mostrar o cartão amarelo. Para eles, as ações de Palmer foram agressivas, mas não atingiram o patamar de força excessiva.

Apesar de a maioria ter considerado o cartão vermelho a decisão correta, todo o painel apoiou a decisão do VAR de não intervir durante a partida. O grupo concordou por unanimidade que o VAR agiu corretamente ao não se manifestar, porque um cartão amarelo já havia sido mostrado em campo. Assim, o lance não atendia ao critério de “erro claro e óbvio” exigido para reverter uma decisão durante o jogo.

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Outras preocupações com a arbitragem na liga

A análise dos jogos da oitava rodada também apontou outros erros significativos de arbitragem, incluindo um pênalti não marcado na vitória do Aston Villa por 2 a 1 sobre o Manchester City. O painel concluiu que Johan Manzambi deveria ter recebido um pênalti após ser derrubado por Elliot Anderson.

Nesse lance específico, três integrantes do painel entenderam que Anderson não fez uma tentativa genuína de disputar a bola. Além disso, dois integrantes consideraram que o VAR deveria ter intervindo para corrigir o erro do árbitro.

Os números da precisão da arbitragem

Nos jogos da oitava rodada, o painel de Lances Decisivos das Partidas considerou corretas 26 das 30 decisões importantes, elevando a taxa geral de acerto das decisões da Premier League a 88% nos 162 lances analisados até agora nesta temporada.