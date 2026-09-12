Go Ahead Eagles e FC Groningen dividiram os pontos na noite de sábado. A equipe da casa chegou merecidamente ao empate no fim da partida com o artilheiro Søren Tengstedt, mas Stefan Ingi Sigurdarson depois ainda desperdiçou uma chance enorme de marcar o gol da vitória. Assim, ficou em 1 a 1.

Em uma partida atraente, o Groningen abriu o placar de forma um tanto surpreendente no De Adelaarshorst. Brynjólfur Willumsson finalizou com força da entrada da área e viu sua tentativa passar pelo goleiro Kjetil Haug e balançar as redes: 0 a 1.

Assim, o Go Ahead precisou correr atrás e o Groningen foi sendo empurrado cada vez mais para trás. Tengstedt era o homem mais perigoso da equipe da casa e pensou ter marcado o empate com uma cavadinha sutil, não fosse Etienne Vaessen fazer uma grande defesa.

Depois do intervalo, a equipe de Joseph Oosting aumentou ainda mais a pressão, com chances para Thibo Baeten e Stefan Ingi Sigurdarson. Mesmo assim, o Groningen resistiu por muito tempo.

No minuto 82, o Go Ahead finalmente recebeu o que merecia. Tengstedt apareceu no fim de uma bela combinação pelo centro e chutou a bola com força, sem chances para Vaessen: 1 a 1. Já foi o quinto gol na temporada de Tengstedt, que com isso é o atual artilheiro da Eredivisie.

Mesmo assim, o Go Ahead não se contentou com um ponto. A equipe foi com tudo em busca do gol da vitória e pareceu consegui-lo com Sigurdarson. O atacante teve o 2 a 1 nos pés, mas, diante do gol vazio, empurrou a bola para fora de maneira inexplicável.

Assim, as duas equipes tiveram de se contentar com um ponto. O Go Ahead, porém, ficará com um gosto amargo, enquanto para o Groningen simplesmente não havia mais do que isso.