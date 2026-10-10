A equipe do técnico Vincent Kompany não passou de um empate por 2 a 2 (0 a 1) com o FC Augsburg no clássico bávaro-suébio, na largada de um outono quente, e não conseguiu aproveitar o empate do Borussia Dortmund.

Grande parte disso teve a ver com o veterano Neuer: o jogador de 40 anos perdeu a bola de forma displicente após a saída de bola de Luis Diaz, e Robin Fellhauer agradeceu o presente depois de 8,4 segundos. Nenhum jogador marcou mais rápido nos 63 anos de história da Bundesliga. "Eu poderia até ter chutado mais rápido. Mas o risco de a bola ir para fora era grande demais", disse Fellhauer à Sky e acrescentou: "Gostaríamos de ter levado mais. Mas podemos ficar felizes com o ponto."

Após seu erro gritante, Neuer levantou os braços em sinal de desculpas, mas os visitantes ainda poderiam ter saído com a vitória se tivessem aproveitado melhor as chances. "Complicamos a nossa vida com uma série de erros. O Manu está envolvido nisso, mas outros também. Tivemos chances suficientes para vencer o jogo mesmo assim", disse o diretor esportivo Max Eberl, depois de a equipe do técnico Vincent Kompany tropeçar na largada de um outono quente e não aproveitar o empate do Borussia Dortmund.

Ismael Saibari (55') empatou para o recordista alemão contra o FCA, que começou bem a temporada, antes de Rodrigo Ribeiro (64') recolocar o Augsburg na frente. Ao menos o jogador da seleção Nathaniel Brown, que saiu do banco, salvou o empate para os visitantes aos 80 minutos, e Serge Gnabry depois acertou apenas a trave (83'). Com isso, os muniquenses também perderam a chance de revanche pela única derrota na liga na temporada passada.

Já na terça-feira (21h), o Bayern terá na Champions League, em gramado sintético, contra o Viking Stavanger, a chance de se redimir. Depois disso, até o início de novembro, ainda haverá mais sete partidas.

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FC Bayern sem Jamal Musiala e Konrad Laimer; vários gols anulados

No Bayern, além do lesionado Jamal Musiala, também faltou Konrad Laimer. O austríaco se tornou pai e, por isso, não viajou para Augsburg. Saibari ocupou a posição de Musiala atrás de Harry Kane, enquanto Josip Stanisic defendeu pela direita no lugar de Laimer.

Mas os muniquenses ainda não tinham se organizado direito quando o placar já marcava 0 a 1. O Bayern se sacudiu rapidamente e passou a pressionar. Os ataques furiosos, porém, a princípio não surtiram efeito. O artilheiro Harry Kane, Michael Olise, Diaz, Saibari e Alphonso Davies erraram o alvo em suas tentativas ou foram bloqueados pela defesa aguerrida do Augsburg. Assim, o Bayern ainda teve sorte de Juma Bah, completamente livre em uma das poucas ações ofensivas do FCA após escanteio, não fazer o 2 a 0 (35').

Depois do intervalo, o Bayern manteve sua blitz ofensiva. Diaz marcou aparentemente após erro de Finn Dahmen. Depois da checagem do VAR, porém, o gol foi anulado por impedimento. Já o gol de Saibari, pouco depois, após passe de Kane, valeu. O jogo virou uma troca aberta de golpes. Em um contra-ataque, Neuer só conseguiu espalmar para o lado uma finalização de Calvin Brackelmann, e Ribeiro aproveitou o rebote. A partir daí, o Bayern tentou de tudo. Kane também participou da jogada do gol de Brown.