O jogador de 40 anos recebeu, logo após a cobrança do tiro de meta, um recuo aparentemente inofensivo de Luis Diaz, antes de adiantar a bola um pouco demais e, na tentativa de deixar Robin Fellhauer, que chegava em velocidade, passar no vazio com uma cavadinha um tanto displicente, acertá-lo nas costas. De lá, a bola sobrou no caminho do jogador do Augsburg, que então empurrou com tranquilidade para o gol vazio.
Quando a bola cruzou a linha, o relógio no placar marcava apenas oito segundos. O jornal Bild, por sua vez, relata 8,4 segundos cronometrados manualmente. Com isso, Fellhauer marcou o gol mais rápido da história da Bundesliga. Antes, o recorde pertencia a Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) e Kevin Volland (TSG Hoffenheim), com nove segundos cada.
Ao que tudo indica, Neuer está em sua última temporada da carreira. Nas últimas semanas e meses, ele vinha insinuando repetidamente sua aposentadoria. A sucessão da camisa 1 de longa data deve ficar com Jonas Urbig, que, assim como já ocorreu na temporada passada, deve ter atuações regulares para facilitar a transição para ele.
Bundesliga: os gols mais rápidos da história
- 1. Robin Fellhauer (FC Augsburg/oito segundos) em 10 de outubro de 2026 contra o Bayern de Munique
- 2. Kevin Volland (TSG Hoffenheim/nove segundos) em 22 de agosto de 2015 contra o Bayern de Munique
- 2. Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen/nove segundos) em 23 de agosto de 2014 contra o Borussia Dortmund
- 4. Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen/onze segundos) em 30 de março de 2002 contra o Kaiserslautern
- 4. Giovane Elber (Bayern de Munique/onze segundos) em 31 de janeiro de 1998 contra o Hamburger SV
- 4. Paul Freier (VfL Bochum/onze segundos) em 24 de maio de 2003 contra o 1860 Munique