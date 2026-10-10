O jogador de 40 anos recebeu, logo após a cobrança do tiro de meta, um recuo aparentemente inofensivo de Luis Diaz, antes de adiantar a bola um pouco demais e, na tentativa de deixar Robin Fellhauer, que chegava em velocidade, passar no vazio com uma cavadinha um tanto displicente, acertá-lo nas costas. De lá, a bola sobrou no caminho do jogador do Augsburg, que então empurrou com tranquilidade para o gol vazio.

Quando a bola cruzou a linha, o relógio no placar marcava apenas oito segundos. O jornal Bild, por sua vez, relata 8,4 segundos cronometrados manualmente. Com isso, Fellhauer marcou o gol mais rápido da história da Bundesliga. Antes, o recorde pertencia a Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) e Kevin Volland (TSG Hoffenheim), com nove segundos cada.

Ao que tudo indica, Neuer está em sua última temporada da carreira. Nas últimas semanas e meses, ele vinha insinuando repetidamente sua aposentadoria. A sucessão da camisa 1 de longa data deve ficar com Jonas Urbig, que, assim como já ocorreu na temporada passada, deve ter atuações regulares para facilitar a transição para ele.

Bundesliga: os gols mais rápidos da história