Não faz tanto tempo assim que Lutsharel Geertruida era presença constante na fábrica de rumores em torno do Bayern de Munique. Tanto no verão de 2023 quanto no inverno seguinte, o holandês era apontado como candidato a transferência para Munique.

Dava a sensação de que mal passava uma semana sem uma nova atualização sobre o suposto interesse do recordista alemão. Como se sabe, a contratação não aconteceu, embora uma transferência naqueles momentos fizesse bastante sentido. Isso porque Geertruida tem um perfil de jogador raro no alto nível do futebol europeu.

No início de 2024, ainda com 23 anos, ele dominava praticamente toda a cartilha da arte de defender. Até mais do que Benjamin Pavard, cuja saída do Bayern coincidiu justamente com aquele período. Pela direita, por dentro e como volante: no papel, Geertruida pode ser utilizado em praticamente qualquer lugar quando o assunto é evitar gols sofridos. Além disso, conta com enorme força física e inteligência de jogo. Na Säbener Straße, porém, o caso nunca se tornou concreto. Em vez disso, o recordista alemão buscou outras alternativas. Primeiro, o então técnico Thomas Tuchel recebeu o defensor que queria, Min-jae Kim. Meio ano depois, Eric Dier e Sacha Boey reforçaram a defesa.

Geertruida encerrou a temporada em seu clube formador, o Feyenoord Rotterdam, e depois encontrou, enfim, o caminho para a Bundesliga. O RB Leipzig colocou 20 milhões de euros na mesa. O que inicialmente parecia ter potencial para ser uma verdadeira pechincha rapidamente se revelou, do ponto de vista dos saxões, um erro. Hoje, Geertruida já carrega até o status de flop de mercado.

Por que Lutsharel Geertruida fracassou no RB Leipzig?

Dois anos após sua chegada, o hoje jogador de 26 anos está escanteado. Sua temporada de estreia foi mais do que irregular. Embora Geertruida tenha somado 35 partidas e conquistado imediatamente um lugar entre os titulares, perdeu esse espaço na virada do ano e chegou a passar alguns jogos exclusivamente no banco. A queda, porém, teve menos a ver com erros graves e mais com visões diferentes. As más línguas até diriam que se tratou de uma avaliação completamente equivocada por parte do Leipzig.

Já depois de poucas semanas, ficou claro que Geertruida simplesmente não se adaptava ao sistema do então treinador do RB, Marco Rose. Sua forma de jogar, partindo da lateral direita para dentro como um lateral que fecha por dentro, não era desejada. A exigência de fazer um trabalho defensivo posicional pela faixa lateral não foi atendida. A esperança de que as dificuldades de adaptação desapareceriam sozinhas com o passar do tempo foi em vão. Depois de um primeiro turno irregular, os elogios antecipados se esgotaram de vez.

Tanto que, mesmo após a saída de Rose ao fim da temporada, Geertruida não ganhou uma segunda chance com seu sucessor, Ole Werner. Em vez disso, o Leipzig acertou um empréstimo bastante razoável com o ambicioso Sunderland, recém-promovido à Premier League. E deu certo. Na Inglaterra, Geertruida somou 30 partidas e conseguiu convencer.

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Sem futuro no RB Leipzig: o que vem por aí para Lutsharel Geertruida?

A opção de compra acordada, no valor daqueles mesmos 20 milhões de euros que haviam ido para a cidade portuária holandesa dois anos antes, era cara demais para os Saints. Provavelmente também porque Geertruida não se firmou por completo como titular absoluto. Ainda assim, veio uma convocação para a Copa do Mundo, enquanto nomes de peso como Jeremie Frimpong (Liverpool) ou Matthijs de Ligt (Manchester United) não foram considerados pelo ex-técnico da seleção Ronald Koeman. Em Leipzig, por isso, certamente já esfregavam as mãos. Uma valorização de mercado, como tantas vezes acontece após uma convocação para a Copa, porém, não se concretizou. Isso porque Geertruida não entrou em campo nem por um minuto.

Poucas semanas depois, é mais do que duvidoso que o Leipzig consiga sair dessa sem maiores danos e recupere os milhões investidos em Geertruida. Segundo relatos coincidentes da imprensa, há interesse da Premier League e da Arábia Saudita, mas negociações concretas ainda não teriam acontecido. Muito pelo contrário: um novo empréstimo parece cada vez mais provável. PSV Eindhoven e Ajax Amsterdam seriam os principais interessados em uma eventual operação.

Para Geertruida, seria um retorno não apenas ao seu país natal. Mas também à liga a partir da qual ele supostamente entrou no radar do Bayern de Munique e acabou tomando uma decisão de consequências pesadas.

Lutsharel Geertruida: estatísticas antes e depois de sua transferência para o RB Leipzig