Ao jogador de 40 anos havia sido recuado, logo após a cobrança de tiro de meta, um passe para trás aparentemente inofensivo de Luis Diaz, antes de ele adiantar a bola um pouco demais e acertar nas costas o Robin Fellhauer, que chegava em velocidade, ao tentar deixá-lo passar no vazio com um toque por cobertura um tanto displicente. Dali, a bola sobrou no caminho do jogador do Augsburg, que então empurrou com tranquilidade para o gol vazio.
Quando a bola cruzou a linha, o relógio no placar marcava apenas oito segundos. O jornal Bild, por sua vez, fala em 8,4 segundos cronometrados manualmente. Com isso, Fellhauer marcou o gol mais rápido da história da Bundesliga. Antes, o recorde era dividido por Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) e Kevin Volland (TSG Hoffenheim), com nove segundos cada.
Tudo indica que Neuer está na última temporada de sua carreira. Nas últimas semanas e meses, ele vinha insinuando repetidamente sua aposentadoria. O sucessor da camisa 1 de longa data deve ser Jonas Urbig, que, assim como já aconteceu na temporada passada, deve ter atuações regulares para facilitar a transição para ele.
No meio do caminho, Ismael Saibari marcou o empate para o Bayern (55'), antes de Neuer também parecer, no mínimo, infeliz no novo gol sofrido. Em uma finalização do defensor Calvin Brackelmann, ele fez apenas uma defesa insuficiente, o que deixou Rodrigo Ribeiro com vida fácil para marcar o 2 a 1 no rebote (64'). Como Nathaniel Brown apareceu na hora certa aos 81 minutos, a partida terminou em 2 a 2.
Bundesliga: os gols mais rápidos da história
- 1. Robin Fellhauer (FC Augsburg/oito segundos) em 10 de outubro de 2026 contra o FC Bayern
- 2. Kevin Volland (TSG Hoffenheim/nove segundos) em 22 de agosto de 2015 contra o FC Bayern
- 2. Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen/nove segundos em 23 de agosto de 2014 contra o Borussia Dortmund
- 4. Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen/onze segundos) em 30 de março de 2002 contra o 1. FC Kaiserslautern
- 4. Giovane Elber (Bayern de Munique/onze segundos) em 31 de janeiro de 1998 contra o Hamburgo
- 4. Paul Freier (VfL Bochum/onze segundos) em 24 de maio de 2003 contra o 1860 Munique